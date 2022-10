Miasto analizuje oferty, które wpłynęły w połączonym przetargu na trzy zadania, w tym na rewitalizację Ogródka Jordanowskiego, zagospodarowanie terenu na osiedlu Poręby pomiędzy kościołem Opatrzności Bożej, a hotelem Stal oraz budowę dwóch zielonych wiat przystankowych. Magistrat rozważa różne opcje m.in. unieważnienie przetargu i rozdzielenie zadań czy też próbę pozyskania dodatkowych środków celem domknięcia budżetu.

W przetargu ogłoszonym przez miasto oferty złożyło trzech wykonawców. Propozycje cenowe opiewają na 10,3 mln zł, 11,1 mln zł, 14,8 mln zł. – Przetarg powyżej 10 mln zł, on jest analizowany przez nas w tej chwili. Założenia, które wynikały z aktualnych kosztorysów to jest ponad 7,3 mln zł, dlatego następuje pewien dylemat czy to postępowanie prowadzić dalej czy może pojawią się szanse na to aby pozyskać dodatkowe środki na zamknięcie tego budżetu i analiza czy jeszcze będzie taniej, bo to też jest istotne czy ewentualnie w kolejnych postępowaniach mamy szansę na uzyskanie lepszej ceny na realizację tych zadań – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

W ramach zadania związanego z budową wielopokoleniowych stref aktywności w Ogródku Jordanowskim zaplanowano rozbiórki, remont ogrodzenia, budowę ciągów pieszych, budowę tężni wraz z infrastrukturą techniczną, budowę zielonej pergoli. Zadanie swoim zakresem obejmuje także budowę fontanny wraz z infrastrukturą techniczną i nasypu pod górkę saneczkową oraz innych obiektów: elementów małej architektury, urządzeń sportowych i rekreacyjnych, elementów wspomagających retencję wód opadowych (ogród deszczowy, rów infiltracyjny, niecka infiltracyjna). W planach jest również przebudowa i budowa instalacji infrastruktury technicznej – instalacji oświetlenia terenu, kanalizacji teletechnicznej i instalacji wodnej. Zagospodarowanie terenu na osiedlu Poręby będzie składać się z trzech części, tj.: różany ogród z alejkami i fontanną, „ogród zucha” czyli plac dla harcerzy oraz ekologiczny plac zabaw dla dzieci w różnym wieku. Trzecia część przetargu dotyczy budowy zielonych przystanków komunikacji publicznej na terenie miasta. Chodzi o przystanek nr 02 – przychodnia na ul. Hutniczej oraz przystanek nr 06 – poczta na ul. Ofiar Katynia w Stalowej Woli.

Radny Łukasz Warchoł zaproponował wykonanie rewitalizacji Ogrodu Jordanowskiego w okrojonym zakresie, co pozwoliłoby na szybszą realizację tej od lat oczekiwanej inwestycji. – Ten temat już jest wałkowany kilka lat. Czy nie warto byłoby, w związku z tym, że ceny materiałów budowlanych, czy robocizny poszły tak w górę, zrezygnować z części projektu na przykład tężni, czy różnych innych droższych rzeczy i skupić się na rewitalizacji takiej typowej dla parku, czyli poprawa alejek, dostawienia ławek czy uregulowania zieleni. Wtedy mieszkańcy na pewno by o wiele szybciej otrzymali ten park do dyspozycji i miasto by zaoszczędziło i nie czekało nie wiadomo na co – mówił radny Łukasz Warchoł.

Prezydent Lucjusz Nadbereżny zaznaczył, że miasto rozważając różne opcje bierze pod uwagę także rozdzielenie tych trzech zadań, które zostały zawarte w jednym przetargu, i ogłoszenie postępowania tylko na Ogródek Jordanowski. – Tu bardziej chodziłoby o ograniczenie w zakresie rozdzielenia zamówień, dlatego, że ten przetarg obejmujący te oferty, na ponad 10 mln zł, on zawierał w sobie 3 zadania, pierwsze to jest Park Jordanowski, drugie to jest Ogród Zucha, na osiedlu Poręby, a trzecie to są zielone przystanki. I tu złożenie tych 3 projektów też spowodowało wykreowanie takiej oferty, jaka jest. Koncepcja rewitalizacji Ogródka Jordanowskiego, jest spójna, mocno wypracowana z mieszkańcami również podlegająca olbrzymiej korekcie dotyczącej wcześniejszych planów, niepotrzebnej, nadmiernej wycinki. To wszystko zostało w tej chwili naprawione, ten projekt według mnie jest naprawdę dobry – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.