Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej SPECTRUM w Stalowej Woli zaprasza dzieci w wieku 5-6 lat, uczęszczające do stalowowolskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz wszystkich uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym „Pomaganie jest cool!”. Celem konkursu jest przybliżenie dzieciom i młodzieży idei wolontariatu, kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych, a także pobudzenie aktywności społecznej wśród młodych mieszkańców miasta Stalowej Woli.

Pracę można wykonać dowolną techniką. Obowiązują następujące formaty: dzieci 5-6 lat z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – format A4, dzieci z klas I-VIII szkół podstawowych – format A3.

Do każdej pracy należy dołączyć określony formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik do regulaminu konkursu z podpisaną klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Prace bez załączonych formularzy nie będą kwalifikowały się do udziału w konkursie. Ponadto każda z prac musi być opisana przez jej autora według wzoru poniżej:

Imię, nazwisko uczestnika konkursu

Wiek

Nazwa placówki/szkoły, adres, klasa

Prace można składać osobiście lub wysłać pocztą w terminie od 10 października 2022 r. do dnia 4 listopada 2022 r. (tj. piątek) na adres:

Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej „SPECTRUM”

ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola (budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, punkt informacyjny) z dopiskiem Konkurs plastyczny „Pomaganie jest cool!”

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas uroczystego spotkania, na które zaproszeni zostaną laureaci konkursu i osoby wyróżnione wraz z nauczycielami/opiekunami.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie: www. mops-stalwol.pl

Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:

Beata Jucha

e-mail: ngo.spectrum@op.pl

tel. 535 865 845