Talent i swoją pasję tworzenia małej zielonej przestrzeni, po raz kolejny pokazali uczestnicy konkursu „Pamiętajcie o ogrodach i balkonach” organizowanego przez Spółdzielczy Dom Kultury w Stalowej Woli. Podsumowanie i wręczenie nagród odbyło się 2 października.

Mieszkańcy bloków często ozdabiają swoje balkony zielenią. Zadbane i ukwiecone mają pozytywny wpływ na wygląd naszych osiedli.

Konkurs „Pamiętajcie o ogrodach i balkonach”, który zorganizowany został po raz 29, dał możliwość wyrażenia uznania tym, którzy wkładają wysiłek w pielęgnację ogródków przyblokowych i dbają o piękne rośliny na balkonie.

– Cieszymy się, że ten konkurs trwa tyle lat i w przyszłym roku będzie jego 30 edycja, więc jubileuszowa. W tym roku wzięło udział około 60 balkonów i ogrodów. Komisja nie tylko fotografuje zgłoszenia ale i ocenia na bieżąco. Bierzemy pod uwagę przede wszystkim pierwsze wrażenie, ponieważ to zawsze nam mówi o tym jak ten balkon wpływa na otoczenie, ale oczywiście brana jest pod uwagę również ocena różnorodności, barw, czyli tego wszystkiego co składa się na piękno tych kompozycji roślinnych. Ciągle jesteśmy zaskakiwani takimi innowacjami jeśli chodzi o kompozycję. Bo niekiedy mała rzecz potrafi wywołać u komisji coś czego nie zrobi duża – mówi Józef Sroka, dyrektor SDK w Stalowej Woli.

Jury jak co roku miało trudny wybór, ale werdykt musiał zapaść. I tak złotą pelargonię za najpiękniejszy balkon zdobyło w tym roku małżeństwo: Wiesława i Jan Dyjakowie. Srebrną nagrodę otrzymała Janina Jóźwiak, natomiast brązową Danuta Wołoszyn.

– Startujemy w konkursie prawie każdego roku, ale ta dzisiejsza wygrana była dla nas dużym zaskoczeniem. Kwiaty to moja radość. Nasz balkon wymaga dużo pracy, ponieważ znajduje się na trzecim piętrze od strony południowej. Także hektolitry wody wylane. Co roku staramy się urozmaicać rośliny, żeby nie było monotonii. Ale satysfakcja jest. Nasz balkon to jest zielona oaza gdzie się wypoczywa. Oprócz tego mamy jeszcze działkę, więc balkon to jest dodatkowa przyjemność – mówią Wiesława i Jan Dyjakowie.

Z kolei w kategorii najpiękniejszy ogród główną nagrodę zdobyła Zofia Lorbiecka. Srebrna pelargonia trafiła do Elżbiety i Henryka Żerdeckich, a brązowa do Barbary Jakubowskiej.

– Ja to kocham. Pod całym moim balkonem jest piękny ogródek zachęcam, żeby przyjść i zobaczyć. Ten ogródek prowadzę już około 6 lat i co roku coś nowego dosadzam. W tym były to różnego rodzaju begonie, krzewy hibiskusa różnego koloru. Spędzam w nim dużo czasu, żeby pielęgnować, żeby miał on efekt. Kto przechodzi obok mojego ogródka, to podziwia. Ludzie pytają się nawet kto go pielęgnuje. A ja jestem na emeryturze, mam na to czas i kocham kwiaty. Cieszę się, że tak pięknie kwitną i może dlatego jest taki efekt – mówi Zofia Lorbiecka.

Tegorocznej gali towarzyszył program artystyczny w wykonaniu podopiecznych Spółdzielczego Domu Kultury.