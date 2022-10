W piątek, 7 października odbędzie się pierwsze wydarzenie w ramach nowego cyklu pt.” Poznajmy się w Stalowej Woli”. Cykl ten ma na celu zaprezentowanie kultury różnych państw. Dlatego w programie poszczególnych wydarzeń nie zabraknie zabawy językowej, czyli krótkiego kursu danego języka, kuchni charakterystycznej dla wybranego kraju czy występów artystycznych nawiązujących do państwa – bohatera wydarzenia. Spotkania w ramach nowego cyklu będą również wspaniałą okazją do integracji obcokrajowców, którzy przybyli do Stalowej Woli, z mieszkańcami oraz zachęcenia stalowowolan do odwiedzania innych krajów.

Zaczynamy od słonecznej Italii, bogatej w śródziemnomorskie smaki, ekskluzywną modę i paletę barwnych artystów, a przede wszystkim niepowtarzalny sposób bycia i otwartość mieszkańców tego zakątka świata.

Spotkanie odbędzie się w stalowowolskim Centrum Aktywności Seniora – nowoczesnym miejscu stworzonym nie tylko dla seniorów, które ma łączyć pokolenia. Dlatego wieczór włoski dedykowany jest zarówno do młodzieży, dorosłych jak i seniorów.

We włoski klimat o godz. 16 wprowadzi Nas Anna Kłossowska – dziennikarka, a także ekspert branży turystycznej i podróżniczka, znająca Włochy „jak własną kieszeń”. Autorka m.in. bestsellerowych poradników oraz przewodników takich jak: „Wakacje za pół ceny”, „Europa za pół ceny”, „Włochy jakich nie znacie”. Anna Kłossowska od lat współpracuje z najlepszym magazynem turystycznym National Geographic Traveler, luksusowym periodykiem o podróżach dla branży turystycznej All Inclusive oraz magazynem Świat Podróże Kultura. Jest również pilotem wycieczek polskich i zagranicznych. Do Stalowej Woli przywiezie swoje publikacje, które będzie można nabyć w dniu wydarzenia.

W tym samym czasie o godz. 16 odbędą się warsztaty projektowania ubioru, którego tajniki przekażą nam odnoszące coraz większe sukcesy w świecie mody – Kovalowe. Projektantki opowiedzą również o udziale w Satisfashion Milano we Włoszech. Na warsztaty obowiązują zapisy. Ilość miejsc jest ograniczona.

Uczestnicy spotkania będą mogli również spróbować swoich sił w nauce języka włoskiego na przygotowanej specjalnie dla nich lekcji pokazowej, a po intensywnym kursie Giancarlo Russo zaprosi wszystkich smakoszy włoskiej kuchni na pokaz kulinarny z degustacją.

Giancarlo Russo to jedyny w Polsce oficjalny kucharz przygotowujący dania dla dwóch Papieży: Jana Pawła II i Benedykta XVI oraz delegacji z Watykanu podczas pielgrzymek papieskich do Polski. To były oficjalny kucharz Episkopatu Polski. Laureat nagrody Hermesa w kategorii Osobowość Gastronomii 2016 roku. Wieloletni, były Prezes Włoskiego Stowarzyszenia Kucharzy w Polsce ( FIC Polonia). Aktywnie uczestniczy w najważniejszych wydarzeniach kulinarnych w Polsce i za granicą. Szef kuchni executive przeprowadzający szkolenia dla szefów kuchni i kucharzy oraz osób prywatnych pasjonujących się kuchnią włoską. Trener w wielu projektach gastronomicznych.

Po tej kulinarnej podróży czas na włoskie rytmy i koncert Marco Bocchino, który potrafi rozruszać każdą publiczność. Marco Bocchino to włoski wokalista, autor i kompozytor..Niejednokrotnie miał okazję przedstawić swoje włoskie piosenki polskiej publiczności, zarówno podczas koncertów jak i programów telewizyjnych, takich jak: Europa da się lubić, Pytanie na śniadanie czy Jaka to melodia? Wystąpił także w polskich preselekcjach festiwalu Eurowizja.

Podczas całego wydarzenia będzie można skorzystać z usług nowej kawiarenki, napić się włoskiej kawy i skosztować pysznego ciasta. Będzie można również zakupić włoskie produkty rzemieślnicze.

Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona.

Szczegółowy program:

16.00 Włochy jakich nie znacie – spotkanie z dziennikarką i pisarką Anną Kłossowską

17.15 Mini kurs języka włoskiego

18.00 Pokaz kulinarny Giancarlo Russo

19.15 Koncert Marco Bocchino

20.45 Włoskie rytmy – Potańcówka

Warsztaty

16.00 Projektowanie, a świadomość sylwetki – warsztaty projektowaniu ubioru z marką KOVALOWE

Warsztaty dla młodzieży i dorosłych – zapisy pod nr tel. 789 077 938 lub 15 830 11 03

Ilość miejsc ograniczona.

Miejsce: Centrum Aktywności Seniora, ul. Jana Pawła II 10, Stalowa Wola