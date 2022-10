To, że na koszulkach zawodników Stali, na plakatach i innych materiałach promocyjnych, widnieje logo Polskiej Grupy Energetycznej, nie jest przypadkowe. PGE po raz kolejny podpisała umowę ze Stalą Stalowa Wola na sponsoring. W sezonie 2022/23 będzie sponsorem strategicznym.

Tę dobrą, z punktu widzenia finansowania klubu, wiadomość przekazali na konferencji prasowej: wiceminister infrastruktury Rafał Weber, prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny i prezes Stali PSA Wiesław Siembida.

– W ostatnim czasie doszło do podpisania umowy na mocy, której właśnie w tym obecnym sezonie Polska Grupa Energetyczna będzie sponsorem strategicznym Stali Stalowa Wola. Cieszę się z tego bardzo mocno. Spółki Skarbu Państwa mają też w swoich obowiązkach statutowych wspieranie polskiego sportu. Oczywiście robią to wspierając czy to rozgrywki ligowe czy to kluby sportowe, obiekty sportowe, PGE jest głównym sponsorem na przykład stadionu narodowego. Natomiast dobrze też, że kluby trzecioligowe również mogą liczyć na takie strategiczne, znaczne wsparcie finansowe. PGE kolejny sezon obrała Stal Stalową Wolę za właśnie taki klub, który jest wspierany i warto to podkreślić. Cieszę się z tego, że ten obecny sezon jest rozpoczęty przez klub i widać efekty pracy ostatnich miesięcy. To wejście w sezon napawa optymizmem. Cieszę się też z tego, ze kibice na meczach wyjazdowych i u siebie dopisują, to oznaka, że zainteresowanie piłką nożną w Stalowej Woli cały czas jest bardzo duże. Im lepsze wyniki to zainteresowanie będzie jeszcze większe. I to wszystko składa się na to, że PGE utrzymuje status sponsora – mówił Rafał Weber.

Z koeli prezydent Stalowej Woli podkreślił, że PGE jest mocno obecna we wszystkich miejskich projektach, które budują naszą przyszłość gospodarczą. Przede wszystkim jest kluczowym partnerem w stworzeniu Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola.

– Dzisiejsza umowa, której ambasadorem jest pan minister Rafał Weber potwierdza, że PGE jako spółka Skarbu Państwa nie tylko realizuje te ważne cele biznesowe, gospodarcze, rozwojowe niezbędne do tego aby miasto Stalowa Wola mogło się rozwijać, ale również jest firmą z misją. Jest firmą, która swoim działaniem inwestuje w rozwój ten społeczny, bardzo ważny dlatego, że sport, budowanie klimatu wokół sportu jest bez wątpienia działaniem bardzo ważnym społecznie – mówił Lucjusz Nadbereżny.

Prezes Wiesław Siembida zapytany o kwotę, jaką przekaże PGE na „Stalówkę”, powiedział, że obowiązuje go tajemnica handlowa. – Co do treści samej umowy z PGE raczej nie powinniśmy się specjalnie chwalić, bo być może druga strona nie jest zainteresowana, żeby jakiś tam rozgłos nabierały tematy finansowe. Jako strategiczny sponsor ma taką obiecaną deklarację – powiedział prezes.

