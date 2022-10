Stalowowolski magistrat zakończył proces przyjmowania ofert w przetargu na zadanie pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej placu Piłsudskiego w Stalowej Woli”. Ofertę złożyła jedna firma z Jasionki. Kwota zwala z nóg, opiewa bowiem na 111 791 558,37 zł.

– Sytuacja na rynku usług budowlanych jest zupełnie zachwiana i oczywiście taka oferta jest nie do przyjęcia. W takiej ofercie realizacji placu Piłsudskiego nie będzie. Szacowaliśmy, że może być zwiększenie w związku z tym dużym zakresem, który jest do 50- 55 mln zł i byłoby to zadanie w pełni uzasadnione, na zakres, który jest tam przygotowany – prace budowlane, prace związane z zielenią. Natomiast ta kwota jest absolutnie nieuzasadniona. To pokazuje tylko w jakich dziwnych czasach przychodzi nam działać, ale trzeba do tego podejść w pełni racjonalnie i bez niepotrzebnych emocji – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Postępowanie przetargowe zapewne zostanie unieważnione. Włodarz miasta nie zdradził jeszcze jakie będą kolejne kroki w tej sprawie, czy będzie kolejny przetarg czy może etapowanie zadania, a może gmina zrezygnuje z realizacji zadania i poczeka na spokojniejsze i bardziej stabilne, czasy bądź też wybierze jeszcze inne rozwiązanie.

Dla przypomnienie wypracowana w trakcie konsultacji z mieszkańcami koncepcja zakłada powstanie w części placu zlokalizowanej przy torach kolejowych fontanny multimedialnej, dwukondygnacyjnnego obiektu kubaturowego oraz wieży widokowej.

W miejscu starej fontanny ma się pojawić amfiteatr z zielonymi trybunami w formie wałów ziemnych. Obrzeżami parku od ulicy Niezłomnych do przejścia przez tory poprowadzona zostanie asfaltowa ścieżka rowerowa.

Nieopodal ścieżki rowerowej będzie ścieżka piesza, utwardzona. Ulica 1 Sierpnia ma być wyłączona z ruchu kołowego na wysokości placu Piłsudskiego z możliwością przejazdu służb ratowniczych czy technicznych.

W ramach tej inwestycji mają powstać ścieżki o nawierzchni mineralnej, wodoprzepuszczalnej wiodące przez tereny parkowe placu Piłsudskiego w Stalowej Woli. Infrastruktura parkowa uzupełniona zostanie o stoliki szachowe zlokalizowane w sąsiedztwie głównego ciągu komunikacyjnego.