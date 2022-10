4 października odbędzie się spotkanie z Markiem Pietrzykowskim, autorem książki „Samo życie i już!”, której fragmenty publikowaliśmy w ostatnich numerach „Sztafety”. O swoich doświadczeniach, wojażach po wszystkich niemal kontynentach oraz cennych spostrzeżeniach autor książki opowie w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17.

Marek Pietrzykowski przyjechał do Stalowej Woli pod koniec lat siedemdziesiątych. Nieco wcześniej, jako młody inżynier był na budowie autostrady A-4, gdzie zobaczył lśniącą nową spycharkę TD-15C. Był to bodziec, by właśnie w HSW szukać pracy. Tak rozpoczęła się jego przygoda w niezwykle prężnie działającej wówczas Hucie, której najwyższej jakości ceniona produkcja – maszyny budowlane – sprzedawano na cały świat. Związane z tym były także wyjazdy pracowników, w tym Autora.

