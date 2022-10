Poprawa jakości kształcenia zawodowego w powicie niżańskim, dostosowanie go do potrzeb rynku pracy i wzbogacenie oferty edukacyjnej – to główne założenia programu „Zawodowcy – niżański program wspierania szkół zawodowych”. Biorą w nim udział uczniowie i nauczyciele Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem i Zespołu Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica.