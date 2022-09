Uczniowie klasy VI b z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 uczestniczyli w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli w warsztatach „Empatia – jak się jej nauczyć”, na podstawie książki „Wolfgang (niezwyczajny)” Laili Aguilar, w przełożeniu Karoliny Jaszeckiej, Wydawnictwa Widnokrąg.

Główny bohater książki Wolfgang jest chłopcem w spektrum autyzmu, jego życiem rządzi logika i muzyka. Lubi spisywać listy różnych rzeczy, wie jak dolecieć na Jowisz, a nuty rozumie dużo lepiej niż ludzi. – Na zajęciach wspólnie szukaliśmy odpowiedzi na pytania, co nas łączy, a co dzieli i jak to jest być innym niż wszyscy. Na początku zajęć wspólnie ustalono zasady zachowania się i wypowiedzi. Następnie uczniowie poznali swoje upodobania kulinarne i ulubione kolory. Po przeczytaniu przez prowadzącą fragmentu książki, dyskutowano o Wolfgangu, jego niezwykłych zainteresowaniach oraz różnych nietypowościach i nadwrażliwościach, charakterystycznych dla uczestników warsztatów. Wszystkie propozycje zostały zapisane na szablonie przykładowej postaci – opowiada Beata Życzyńska, bibliotekarka prowadząca zajęcia.

Kolejną aktywnością było ćwiczenie „Uwaga hałas – wszyscy mówią na raz”. Uczestnicy czytali jednocześnie hasła z list sporządzonych przez Wolfganga, a jedna z osób próbowała odgadnąć, chociaż jedno zdanie. W kolejnym ćwiczeniu odwrócono role, prowadząca przy dźwięku szumu ulicznego i audiobooka próbowała przedstawić dzieciom polecenie. W obu zabawach nie został osiągnięty efekt końcowy.

Przeprowadzono dyskusję o autyzmie, nadwrażliwości na hałas i akceptacji różnych nietypowości. Uczniowie wypisali cechy charakterystyczne Quima, chłopca, z którym Wolfgang się zaprzyjaźnił, a który reprezentuje otoczenie osoby nadwrażliwej. Ponadto, wzięli udział w zabawie pokazującej jak wiele można osiągnąć w odpowiednich warunkach i przychylności środowiska, w którym się funkcjonuje. Nawlekanie koralików na sznurówki w roboczych rękawicach oraz łączenie ponumerowanych kropek na kartkach, patrząc na nie przez przetarte papierem ściernym okulary, było trudnym zadaniem. To obrazuje skalę trudności, z jaką borykają się osoby m. in. z autyzmem. Podsumowaniem warsztatów była rozmowa o znanych ludziach z zaburzeniem autyzmu, celowości obchodzenia 2 kwietnia każdego roku Światowego Dnia Świadomości Autyzmu i związanej z nim symboliki koloru niebieskiego. Uczestników zaproszono do korzystania z księgozbioru biblioteki, dotyczącego autyzmu, zespołu Aspergera, nadwrażliwości, nietypowości. Wiele miejsca poświecono akceptacji, wzajemnemu zrozumieniu i okazywaniu szacunku różnicom między ludźmi. Każdy uczestnik otrzymał dyplom uczestnictwa w warsztatach.

Warsztaty zostały zorganizowane w ramach konkursu pn. „Książki do zadań specjalnych”, którego organizatorem są: Wydawnictwo Widnokrąg oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat sytuacji i potrzeb osób ze spektrum autyzmu oraz promowanie postawy empatii i otwartości na odmienność wśród dzieci i młodzieży.