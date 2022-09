Trwa proces projektowania i pozyskiwania niezbędnych decyzji pozwalających na rozpoczęcie budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 Olbięcin – Zaklików – Stalowa Wola wraz z budową mostu na rzece San oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Stalowa Wola i Brandwica.

– Opracowano projekt budowlany, obecnie trwają prace związane z przygotowaniem projektów podziału nieruchomości, opracowywanie projektu wykonawczego oraz materiałów przetargowych – informuje Joanna Szarata, specjalista ds. informacji publicznej Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich

Umowa na realizację etapu związanego z zaprojektowaniem inwestycji została podpisana w październiku 2020 roku.

Wiadomo już, że rzeczowa realizacja inwestycji odwlecze się w czasie, względem pierwotnych planów i założeń. W styczniu 2022 roku otrzymaliśmy bowiem informację z PZDW iż uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej planowane jest na przełomie III i IV kwartału 2022 r. a rozpoczęcie robót na przełomie 2022 i 2023 roku. Z aktualnych informacji komunikowanych przez PZDW wynika, że nastąpiło lekkie przesunięcie w czasie poszczególnych etapów.

– Planowany termin uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej to przełom 2022 i 2023 roku. Przetarg planowany jest do ogłoszenia w I połowie 2023 roku po wprowadzeniu środków finansowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do budżetu województwa. Rozpoczęcie inwestycji nastąpi niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego. Zakładamy, że będzie to II lub III kwartał przyszłego roku – informuje w wiadomości z września br. Joanna Szarata.

W ramach zadania powstanie nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 855 o długości ok. 4,6 km, w tym obiekt mostowy o konstrukcji wantowej o długości ok. 1,760 km.