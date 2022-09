Dobiegają końca prace związane z zaprojektowanie inwestycji pn. „Rozbudowa DW nr 856 Antoniów – Radomyśl nad Sanem – Dąbrowa Rzeczycka polegająca na budowie mostu w km 11 + 046 przez rz. Jodłówka w m. Żabno”. Inwestycja jest konieczna do realizacji ze względu na niewłaściwy stan techniczny dźwigarów głównych. Od 2018 roku na moście obowiązują ograniczenia.

– Aktualnie trwa proces uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego zadania. Jednocześnie wykonawca zadania – firma PBW Sp. z o.o. – przygotowuje materiały niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego. Rozwiązania projektowe są na końcowym etapie opracowania i PZDW oczekuje na ich przekazanie przez wykonawcę celem uzyskania ostatecznej opinii. Realizacja inwestycji – wykonanie robót budowlanych dla przedmiotowego zadania planowane jest w 2023 roku – informuje Joanna Szarata, specjalista ds. informacji publicznej z Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

W listopadzie 2018 roku na moście na rzece Jodłówka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 856 Antoniów – Dąbrowa Rzeczycka w miejscowości Żabno, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich wprowadził ograniczenia. Były one konsekwencją szczegółowego przeglądu mostu w wyniku, którego stwierdzono niewłaściwy stan techniczny dźwigarów głównych. Ze względu na zły stan techniczny konstrukcji nośnej obiektu zalecono wprowadzenie ograniczeń nośności do 200 kN (20t), skrajni poziomej do 5 m, prędkości do 40 km/h.

Zakres planowanych robót budowlanych będzie obejmował rozbiórkę starego i budowę nowego mostu oraz rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 856 na odcinkach stanowiących dojazdy do obiektu.