Wracając z udanego, jak widać na zdjęciu, grzybobrania, pan Edward Panek wstąpił do naszej redakcji w Stalowej Woli, by zaprezentować jakie udało mu się znaleźć okazy.

Pan Edward co roku wybiera się do lasu na grzyby, w tym sezonie był już kilka razy, ale takie duże okazy wypatrzył po raz pierwszy. Są to ogromne prawdziwki znalezione w lesie w Jamnicy. Jak mówi nasz grzybiarz, dużego urodzaju w tym roku nie ma, ale kto dobrze szuka to może znaleźć rydze, maślaki, kozaki oraz mniejsze i większe prawdziwki.

Także zachęcamy do zbierania grzybów, a swoimi znaleziskami możecie pochwalić się wysyłając do nas zdjęcia na adres: sztafeta.gryn@gmail.com.

