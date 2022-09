Tak nową inwestycję zrealizowaną przez Powiat Niżański i gminę Jeżowe podsumował wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Chodzi o remont drogi powiatowej Jata – Zalesie – Sójkowa w miejscowości Zalesie wraz z przebudową drogi Groble – Krzywdy, który możliwy był dzięki rządowemu wsparciu.

26 września zostaliśmy zaproszeni przez starostę Roberta Bednarza na oficjalne podsumowanie kolejnej drogowej inwestycji na terenie powiatu niżańskiego. Tym razem to gmina Jeżowe może pochwalić się kolejnymi wyremontowanymi odcinkami dróg. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele lokalnego samorządu, wykonawca inwestycji oraz wspomniany wcześniej wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

– Ten widok, który mamy przed sobą czyli jezdnia wyasfaltowana, równa jak dywanik, a także chodnik dla pieszych, to coś o co walczymy, to cel do którego dążymy i bardzo bym chciał, aby takich odcinków powiatowych, ale i wojewódzkich było w Polsce jak najwięcej. Jest to klasyczny przykład tego jak zapewniać bezpieczeństwo, zarówno kierującym pojazdami, jak i pieszym, którzy korzystają z tej infrastruktury. Tworząc Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg chcieliśmy zapewnić stabilne finansowanie na bardzo wysokim poziomie, właśnie po to, aby jakość dróg w każdej kategorii, od gminnych przez powiatowe i wojewódzkie, była poprawiana, żeby ta jakość dróg w sposób bezapelacyjny zwiększała bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ale też zwiększała komfort i wygodę jeżeli chodzi o korzystanie z nich – mówił Weber.

Inwestycja, która została zrealizowana przez Powiat Niżański i gminę Jeżowe to „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1085R Jata – Zalesie – Sójkowa w miejscowości Zalesie wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1083R Groble – Krzywdy polegającą na budowie ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Krzywdy”. W ramach zadania w Zalesiu na odcinku ponad dwukilometrowym wykonano nową, asfaltową nawierzchnię, wybudowano blisko kilometr chodnika, utwardzono pobocze, wykonano ściek przy krawężniku, kanalizację deszczową oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu jak wyniesione przejście dla pieszych.

Z kolei w miejscowości Krzywdy został wykonany ciąg pieszo-rowerowy o długości 702 m, dodatkowo wykonano ściek przykrawężnikowy, kanalizację deszczową oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu czyli oznakowanie poziome i pionowe.

Koszt całej inwestycji to dokładnie 2 mln 667 tys. 245 zł z czego 60 proc. stanowi dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałe kwota pochodzi z budżetu Powiatu Niżańskiego i gminy Jeżowe.

– Realizację tej części tutaj w Zalesiu rozpoczęliśmy już w latach wcześniejszych, bo wykonaliśmy kilometr drogi, część chodnika oraz zjazdy – dodał starosta Robert Bednarz.

To nie koniec drogowych inwestycji na terenie powiatu. Jeszcze tego samego dania starosta wraz z wicestarostą Adamem Machem podpisali umowę na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w miejscowości Kurzyna Średnia w ciągu drogi powiatowej Nr 1044R Golce – Kurzyna Średnia”. Koszt zadania wyniesie ponad 519 tys. złotych. Realizacja inwestycji potrwa od września do listopada br. W jej ramach wybudowany zostanie ponad 600 m chodnik o nawierzchni z betonu asfaltowego i ściek przykrawężnikowy.