Problem braku miejsc parkingowym dotyczy niemal każdego osiedla w Stalowej Woli. Mieszkańcy nieustannie skarżą się, że nie mają gdzie zaparkować swoich aut. Pomysł na przebudowę pobliskich parkingów, celem zwiększenia liczby miejsc postojowych mieli mieszkańcy ul. Ofiar Katynia i Hutniczej. Do wnioskowanej modernizacji nie dojdzie, z kilku powodów.

– W imieniu mieszkańców bloków nr 19, 23, 25 przy ul. Ofiar Katynia oraz bloku nr 10 przy ul. Hutniczej, zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji w formie pisemnej na temat planów przebudowy parkingu (na odcinku ul. Ofiar Katynia na wysokości bloków od nr 29 do 19 oraz bloku nr 10 przy ul. Hutniczej). Mieszkańcy podnoszą, iż przebudowa parkingu tak, aby parkowanie samochodów odbywało się ukośnie w stosunku do osi jezdni znacznie zwiększy ilość miejsc parkingowych, a także poprawi bezpieczeństwo w czasie parkowania oraz wysiadania z samochodu. Zaznaczyć należy, że przebudowa parkingu nie wiązałaby się z wycinką drzew, a jedynie ze zmniejszeniem trawnika – czytamy w złożonej przez radną Karolinę Paleń interpelacji.

W przygotowanej odpowiedzi magistrat poinformował, że przedmiotowe zadanie na wniosek mieszkańców oraz radnej zostało wpisane na listę zadań oczekujących na realizację i było planowane do zgłoszenia do projektu budżetu miasta na rok 2023. – W trakcie prac nad materiałami planistycznymi na rok 2023 poddano powyższy wniosek pod analizę techniczną i prawną. W jej wyniku stwierdzono brak możliwości przebudowy miejsc parkingowych równoległych na skośne. Zmiana układu miejsc postojowych wiązałaby się z koniecznością znacznego zbliżenia konstrukcji parkingu do drzew, naruszając ich nieprzekraczalną strefę witalności w konsekwencji doprowadzając do ich zamierania. Jednocześnie z uwagi na konieczność zachowania skrajni pionowej korony drzew wymagałyby silnych cięć technicznych. Uszkodzone i zamierające drzewa musiałby zostać poddane wycince z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa osób korzystających z parkingu oraz ich mienia – poinformował magistrat.

Dodatkowo jak czytamy w odpowiedzi urzędu miasta przebudowa istniejących stanowisk postojowych spowodowałaby zbliżenie do okien budynków sąsiadujących na odległość mniejszą niż 10 m, co byłoby niezgodne z warunkami technicznymi.

– Ponadto zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Ofiar Katynia, a ul. Kwiatkowskiego w Stalowej Woli – Etap I stanowią m. in., że budynki przy ul. Ofiar Katynia, obok których są zlokalizowane wnioskowane do przebudowy parkingi, podlegają ścisłej ochronie konserwatorskiej, co powoduje dodatkowe ograniczenia w stosunku do obowiązujących przepisów prawa np. „układ działek wymaga ochrony zarówno od strony ul. Ofiar Katynia jak i na tylnej granicy bloku” oraz „ochroną należy otoczyć zieleń stanowiącą ważny element kompozycji osiedla”. W związku z powyższym nie ma możliwości wykonania przebudowy parkingu zgodnie z wnioskiem zainteresowanych mieszkańców – czytamy w odpowiedzi magistratu.