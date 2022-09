Można założyć, że większość gości janowieckiego parku, którzy byli tam parokrotnie, myślą o tym miejscu z czułością i radością, że zawsze mogą tam wrócić.

Jego niezwykłość polega na tym, że każdy może w nim znaleźć coś dla siebie. Miejsca do aktywności fizycznej, do której zachęcają oryginalne atrakcje. Piękne rośliny, mieniące się wieloma barwami. Wodospady i strumyki. Miejsca relaksu z leżakami. A w końcu obecność oryginalnej baśni, którą Magiczne Ogrody Janowiec są wypełnione. To miejsce powstało z miłości do dzieci, to miejsce dla całych rodzin.

W ciągu kilku godzin wspólnie spędzonego czasu, jest czas na rywalizację, współpracę i dobrą rozmowę. Tam się budują trwałe więzy rodzinne.

Ciesz się chwilą

Wszystko co najważniejsze dzieje się tu i teraz. Nic nie zastąpi tych ważnych, mądrych i radosnych chwil spędzonych wspólnie z mamą, tatą czy dziadkami.

Dzięki tej współobecności możliwa jest nauka. Ogromna ilość kwiatów krzewów i drzew daje szansę na poznawanie przyrody. Obecność baśni uczy odróżniania dobra od zła i umiejętności porównywania się z jej bohaterami. Dużo radości daje kontakt z nimi. Wróżki Smużki, Krasnoludy, Bulwiaki i Mordole można spotkać tylko tu.

Wejdź do świata baśni

Nie da się powiedzieć co w Magicznych Ogrodach jest większym magnesem – przyroda czy baśń. Być może obie te rzeczy są tak samo atrakcyjne. Na pewno sprawiają, że rodziny pojawiają się tu po kilka razy. Czemu wracają ? Bo wiedzą, że mogą się tu czuć bezpieczni, dobrze obsłużeni, że mogą tu spotkać się pięknem i znaleźć mnóstwo powodów do uśmiechu. A skąd przyjeżdżają ? Nie sposób wymienić uroczych małych miasteczek, ale można wymienić te największe: Warszawa, Lublin, Łódź, Gdańsk, Kraków, Rzeszów, Kielce, Gdynia i Poznań.

Dzięki opiniom pozostawianym przez nich w internecie, o Magicznych Ogrodach każdego roku dowiadują się kolejni podróżnicy, którzy decydują się na przyjazd do Trzcianek niedaleko Janowca i Kazimierza Dolnego nad Wisłą

Weekend z Magicznymi Ogrodami

W pierwsze dwa dni października w janowieckim parku swoje wystrzałowe urodziny obchodzić będzie Krasnolud Rafcio. Wspomagać go będą: Krasnolud Wyrwipałka, grający bębniarze i tańczące Mordole. Goście wezmą udział w Paradzie Radości oraz w radosnych i energetycznych zabawach na Dziedzińcu i Wydarzeniowisku.

1 i 2 października, od 10:00 do 19:00.

