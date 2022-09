Od „wypłaty” zaczął się tydzień dla gmin powiatu niżańskiego. 26 września, Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber spotkał się z gospodarzami niżańskich samorządów lokalnych, by przekazać im pieniądze na: wydatki bieżące, zakup źródeł energii i inwestycje, które poprawią efektywność energetyczną w danym regionie.

Na początku września Sejm uchwalił nowelizację ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Umożliwi ona przekazanie samorządom w całej Polsce 13,7 mld zł.

– Chcemy panom wójtom, burmistrzom przekazać realne wsparcie na cele inwestycyjne, czy utrzymania bieżących umów. Jestem przekonany, znając panów samorządowców, że te środki zostaną na pewno wykorzystane bardzo solidnie. Panowie samorządowcy znani są z tego, że wspólnie z radami, z powiatem, podejmą decyzje na co te środki wydatkować. Jestem o tym przekonany, że zostaną wydane w sposób roztropny, w taki który odczuje społeczeństwo – mówił w Nisku Rafał Weber.

W sumie na teren powiatu niżańskiego trafi 26 mln 400 tys. złotych. Powiat otrzymał największe wsparcie w wysokości 6 mln 100 tys., natomiast gminy równo po 2 mln 900 tys.

Na co pójdzie rządowa kasa?

Gospodarze wszystkich niżańskich samorządów jednym głosem podziękowali wiceministrowi Rafałowi Weberowi za przekazane wsparcie. Wszyscy są zgodni co do tego, że te środki są niezbędne, by zagwarantować poczucie bezpieczeństwa realizowanych inwestycji, wydatków bieżących i budżetu na przyszły rok.

– Bardzo cieszę się, że te nasze oczekiwania, czy prośby, które kierowaliśmy za pośrednictwem naszych posłów, udało się rządowi zrealizować w taki sposób, żeby faktycznie te pieniądze zostały zorganizowane i przekazane samorządom. Samorządy w tym momencie są w bardzo trudnej sytuacji. Zdecydowana większość przetargów przekracza kosztorys. Do tego dochodzą koszty bieżącego funkcjonowania, odsetek bankowych, które trzeba pokryć, niektóre gminy już są po przetargu jeżeli chodzi o energię. To sprawia, że te środki są nam bardzo potrzebne – mówił starosta Powiatu Niżańskiego Robert Bednarz.

Jak zaznaczył, część tych środków powiat przeznaczy na kontynuację rozbudowy szpitala (oddziału Wewnętrznego I i II, Ginekologiczno-Położniczego, Neonatologii oraz Pracowni Diagnostyki Obrazowej i Pracowni Endoskopii). Jeszcze w tym roku ponad 1,5 mln złotych, zostanie przekazane na termomodernizację obiektu oraz montaż stolarki okiennej i drzwiowej. Pozostałe środki będą wykorzystane na uzupełnienie nadwyżki, którą jak dodaje starosta, trzeba wygospodarować na rzecz przeprowadzanych przetargów. Na wsparcie mogą liczyć również placówki oświaty oraz podopieczni domów dziecka i rodzin zastępczych.

Gmina i miasto Nisko uzyskane wsparcie w dużej części przeznaczy na wydatki bieżące, by jak to mówi burmistrz Waldemar Ślusarczyk „bezpiecznie wejść w rok następny”. Pewne jest również, że 1,5 mln złotych z uzyskanych środków, pomoże Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu wybudować na terenie gminy dwie farmy fotowoltaiczne.

Waldemar Grochowski, burmistrz gminy i miasta Rudnik nad Sanem, przypomniał, że w najbliższym czasie 12 dróg na terenie gminy przejdzie modernizację. Remonty zostaną przeprowadzone przy wykorzystaniu środków między innymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środków własnych. Realizacja drogowych inwestycji nadszarpnęła „kieszeń” gminy, dlatego te 2,9 mln złotych zostanie przeznaczone na wydatki bieżące.

Te miliony przydadzą się również gminie Ulanów. Część pieniędzy, jak zapowiedział burmistrz Stanisław Garbacz, jeszcze w tym roku zostanie przeznaczona na rozbudowę oświetlenia ulicznego oraz wymianę starych lamp na energooszczędne ledowe. Samorząd prowadzi w tym roku również szereg inwestycji drogowych, kanalizacyjnych, kulturalnych i te pieniądze w pewnym stopniu wspomogą ich realizację.

– Dzisiaj poniedziałek zaczął się dla mnie pechowo, ponieważ nasze przedszkole zostało zalane. Pękł wężyk przy umywalce. Straty są duże. Musieliśmy zamknąć przedszkole. Dlatego już wiem, że część tych środków w granicach 40-50 tys. złotych, przeznaczymy na remont tej placów – mówił z kolei Stanisław Nowakowski, wójt gminy Krzeszów.

Jak dodał, pozostałe środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące oraz na zabezpieczenie dużych inwestycji, które są w trakcie realizacji i będą kontynuowane w 2023 roku.

Z relacji wójta gminy Harasiuki Krzysztofa Kiszki wynika, że samorząd w tym roku bardzo dobrze sobie poradził, analiza budżetowa została wykonana i zgromadzone pieniądze powinny wystarczyć do końca 2022 roku. Dlatego, duża część aktualnego, rządowego wsparcia zostanie wykorzystana na pomniejszenie zaplanowanego w tym roku kredytu. Jest to kwota około 800 tys. złotych. Natomiast, jak dodał wójt, gmina miałaby duży problem, by uchwalić budżet na przyszły rok, dlatego te środki dadzą samorządowi poczucie bezpieczeństwa.

Na inwestycje drogowe, dużą cześć wsparcia przeznaczą władze gminy Jeżowe. Wójt Marek Stępak zapowiedział również budowę chodników i ścieżek rowerowo-pieszych w przyszłym roku. Tak jak w pozostałych gminach pieniądze wykorzystane będą też na zabezpieczenie wydatków bieżących.

Z kolei gmina Jarocin na pewno wykorzysta te pieniądze na zwiększone koszty ogrzewania i energii elektrycznej gminnych obiektów. A o tym na co pójdzie reszta środków, wójt Zbigniew Walczak zdecyduje po konsultacji z Radą Gminy.