Bezpieczeństwo w mieście, zwłaszcza w kontekście przejść dla pieszych oraz kwestia zaangażowania w pracę komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz jej przewodniczącego były tematem konferencji prasowej zorganizowanej przez radnych Dariusza Przytułę i Damiana Marczaka. Spotkanie odbyło się w okolicach przejścia dla pieszych w ulicy KEN przy zjeździe z wiaduktu w Stalowej Woli.

– Chodzi o bezpieczeństwo i zdrowie naszych mieszkańców. Jesteśmy na bardzo ruchliwej drodze, która należy do województwa, ale to nie ma znaczenia, czy województwo czy powiat ważny jest mieszkaniec, o którego władza powinna dbać. Jesteśmy tutaj nieprzypadkowo, ponieważ na tym właśnie przejściu dla pieszych zdarzyło się wiele wypadków, w tym wypadki śmiertelne. Mamy w Radzie Miejskiej komisję, która jest komisją bezpieczeństwa i porządku publicznego, niestety, ona nie funkcjonuje. Jej przewodniczący powinien tutaj stać i to on powinien mówić o bezpieczeństwie przejść dla pieszych – mówił w trakcie konferencji radny Dariusz Przytuła.

Zaznaczył, że w mieście prowadzona jest modernizacja przejść dla pieszych, która zdaniem radnego postępuje bardzo powoli.

Przytuła: Wzywam przewodniczącego, żeby wziął się do roboty

Radny Przytuła informował, że w planie pracy komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego na 2022 znalazły się 4 posiedzenia, z czego w tym roku odbyły się 2. Pierwsze zorganizowano 25 stycznie gdzie uchwalono właśnie plan pracy komisji. Drugie posiedzenie odbyło się 27 lipca i nie dotyczyło tematów związanych z bezpieczeństwem, lecz innymi uchwałami.

– Wiedzą państwo ile interpelacji złożył pan Andrzej Kochan – przewodniczący komisji bezpieczeństwa? Całe zero interpelacji, proszę to sprawdzić na BIP-ie. Chcę przypomnieć, że jako przewodniczący komisji bierze podwyższoną dietę, a były tylko 2 komisje w tym roku, przy czym jedna nie dotyczyła w ogóle bezpieczeństwa. Wzywam pana przewodniczącego, żeby w końcu wziął się do roboty, a pana przewodniczącego Rady Miejskiej, żeby mobilizował pana Andrzeja Kochana, żeby wziął się do pracy – mówił radny Dariusz Przytuła.

Apel o rozwagę

Radny Damian Marczak przypomniał, że w ostatnim czasie zmieniły się przepisy ruchu drogowego na korzyść pieszych i rowerzystów. Zaapelował również do mieszkańców miasta i wszystkich uczestników ruchu drogowego o roztropność.

– Z mojej strony gorący apel, ponieważ jestem kierowcą i siłą rzeczy również pieszym, zauważam, że bardzo wiele osób w tym momencie w pewien sposób wykorzystuje tą swoją pozycję dominującą na ulicy. Apeluję do wszystkich pieszych i do kierowców, żeby pamiętać o tym, że pieszy może zatrzymać się w zasadzie na jednym kroku. Natomiast zatrzymanie auta trwa bardzo długo. Auta są pojazdami ciężkimi, które do zatrzymania potrzebują dużego odcinka drogi i prosiłbym bardzo wszystkich o to, żeby zwrócili na to szczególną uwagę – mówił radny Marczak.

– Zdarza się bardzo często, że rowerzyści w zasadzie nie spoglądając na drogę wjeżdżają na przejście dla pieszych. Apeluję do rodziców, do osób, które poruszają się na rowerach czy pieszo, żeby komunikowały i pokazywały też swój zamiar wjazdu na pasy, to jest naprawdę niezmierne ważne i jeżeli wszyscy będziemy uważać, to na prawdę będzie na ulicach dużo, dużo bezpieczniej – dodał radny.

Radni podkreślali także pilną potrzebę modernizacji przejścia dla pieszych przy wiadukcie, sugerując jego dodatkowe oświetlenie i oznakowanie jako niebezpieczne.

Radny Dariusz Przytuła zaznaczył, także że złożył akces do komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Kochan: wszystkie sygnały są na bieżąco weryfikowane

Skontaktowaliśmy się z przewodniczącym komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego Andrzejem Kochanem.

– Od początku, odkąd jestem przewodniczącym komisji bezpieczeństwa, formalnie odbyło się 6 komisji. W 2020 nie było komisji ze względu na pandemię, w 2019 roku były 3 komisje, w 2021 – 2 i w 2022 liczę tylko jedną, bo na budżetowej nie było zagadnień związanych z bezpieczeństwem. Od początku przyjęliśmy taką zasadę, że na bieżąco będziemy reagować na zgłoszenia mieszkańców dotyczące porządku na mieście w zakresie oznakowań, ruchu drogowego, bezpieczeństwa. Mieszkańcy na e-maila wysyłali różne swoje spostrzeżenia, uwagi dotyczące poprawy bezpieczeństwa, kwestii, na które należy zwrócić uwagę. Takich interwencji było spisanych 19, na tej podstawie był objazd wraz z policją po mieście – mówił Andrzej Kochan, przewodniczący komisji bezpieczeństwa.

Interwencje mieszkańców dotyczył m.in. potrzeby doprecyzowania oznakowania pionowego do poziomego, braku wyznaczonych przejść dla pieszych na ulicy 1 Sierpnia przy budowlance czy potrzeby montażu luster ze względu na utrudniony wyjazd.

– Część z tych wniosków mieszkańców zostało zrealizowanych, natomiast niestety na część tych wniosków komisja nie ma wpływu, w związku na przykład z planowaną przebudową danego skrzyżowania. 2 albo 3 razy w miesiącu, jeżeli są zgłoszenia od mieszkańców to jestem na policji – jeżeli to są sprawy związane z policją, aby funkcjonariusze zwrócili na pewne sprawy uwagę, albo skontrolowali miejsca, które mieszkańcy wskazują jako niebezpieczne. Każdy głos mieszkańca jest na bieżąco realizowany. Nie powiem pani/panu, że proszę poczekać, aż uzbiera mi się kilka zgłoszeń, zrobimy komisję i wówczas podejmiemy interwencję. Tylko wszystkie sygnały są na bieżąco weryfikowane, sprawdzane i zgłaszane do odpowiednich służb. Niedawno miałem taki sygnał, dzwonił mieszkaniec, który wysiada na Granicznej, gdzie jest tymczasowy przystanek i przejście dla pieszych. Mężczyzna skarżył się, że ciężko przejść przez przejście, bardzo dużo kierujących wyprzedza autobusy jak dojeżdża do przystanku, że jest niebezpiecznie. Przecież nie będę odwlekał interwencji do zwołania komisji, tylko od razu wykonałem telefon do komendy, prosząc o zweryfikowanie sygnału. I efekt był taki, że stwierdzono kilka wykroczeń, kierujących ukarano mandatami – mówił Andrzej Kochan.

Zaznaczył również, że przed każdą komisją kontaktował się z radnymi pytając czy mają jakieś swoje uwagi, sygnały od mieszkańców, które warto byłoby szerzej omówić na komisji. Na spotkaniach jak mówił przewodniczący zawsze byli przedstawiciele policji, przedstawiciele inwestycji z miasta, zarówno jedna strona, jak i druga strona wyrażała swoje opinie i racje, żeby osiągnąć jakiś kompromis w danej sprawie.

– W kwestii tego feralnego przejścia dla pieszych przy wiadukcie, to temat jest na etapie analizy, badania natężenia ruchu. Trzeba też brać poprawkę na to, że 21 września weszła nowelizacja do kodeksu ruchu drogowego, która wprowadza tzw. przejścia „sugerowane” czyli można przechodzić przez jezdnię w miejscu nieoznaczonym jako przejście. Jeżeli nawet to przejście zostanie zlikwidowane, a nie zostanie poprawiona infrastruktura, drogowa, czyli na przykład nie powstaną barierki, nie będzie odgrodzenia między pasami, ono nadal będzie pełnić swoją funkcję, bo mieszkańcy, z przyzwyczajenia będą tamtędy chodzić – mówił Andrzej Kochan.

– A druga strona medalu jest taka, że wydaje mi się, że liczba komisji nie wpływa na poprawę bezpieczeństwa, bo na poprawę bezpieczeństwa to wpływa przede wszystkim to jak nasze społeczeństwo, a przede wszystkim młodzież jest wyedukowana. W związku z tym w najbliższym czasie ruszamy z przygotowywaną od dłuższego czasu akcją edukacyjną dla młodzieży szkół średnich – mówił radny Kochan.