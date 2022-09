W poniedziałek 26 września wiceminister infrastruktury Rafał Weber wręczył samorządowcom z powiatu stalowowolskiego czeki z rządową pomocą na łączną kwotę ponad blisko 28 mln zł. Środki te włodarze gmin i powiatu będą mogli spożytkować zarówno na wydatki bieżące jak i wydatki inwestycyjne, zgodnie z zapotrzebowaniem.

– W ostatni poniedziałek, czyli dokładnie tydzień temu, weszła w życie ustawa, na mocy której do polskich samorządów trafi 13 miliardów 700 milionów złotych. Te środki finansowe będą mogły być przeznaczone na wszystko, zarówno na wydatki bieżące, jak i na wydatki inwestycyjne. Myślę, że każdy samorząd w tej chwili odczuwa wzrosty cen zarówno energii elektrycznej, jak i gazu i wszystkich innych tych bieżących usług, które są potrzebne do tego, aby utrzymać wysoki poziom funkcjonowania samego samorządu, a także jednostek podległych pod gminę czy pod powiat. Jeżeli chodzi o inwestycje obserwujemy od kilku miesięcy wzrost cen materiałów i surowców, które są niezbędne do tego, aby je realizować – mówił wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Powiat Stalowowolski

Powiat stalowowolski w tym rozdaniu otrzymał 6,1 mln zł. – Na pewno z tej kwoty będziemy chcieli jakąś część przeznaczyć na inwestycje. Niedługo będziemy wykonywali termomodernizację Domu Pomocy Społecznej i tam mamy część środków z Polskiego Ładu, ale ten projekt opiewa na większą kwotę, więc trzeba dołożyć około 1,5 mln zł z naszych środków. Na pewno jakieś zakupy dla szpitala i być może tak sobie liczę teraz na gorąco, chciałbym jakąś cześć środków przekazać na remont w obiektach oświatowych – mówił starosta Janusz Zarzeczny.

Gmina Bojanów

Gmina Bojanów otrzymała 2,9 mln zł. – U nas planujemy wydać te środki po części, na te bieżące potrzeby, które wiążą się ze wzrostem kosztów utrzymania przede wszystkim obiektów kulturalnych i oświatowych. Kierując oświatą będę chciała również pewnie co nie co uszczknąć z tych środków i przyczynić się do termomodernizacji szkół – mówiła Barbara Lubas, kierownik Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie. Wspominała także o przeznaczeniu środków m.in. na budowę chodników.

Gmina Pysznica

Gmina Pysznica otrzymała 2,9 mln zł. – Część tych środków zostanie spożytkowana na wydatki bieżące. Ponadto na pewno część tych środków zostanie wykorzystana na inwestycje, na które pozyskaliśmy już środki z innych programów, mam na myśli termomodernizację szkół na terenie gminy Pysznica wraz z instalacjami fotowoltaicznymi na każdej z tych szkół. Na pewno część tych środków również przeznaczymy na budowę żłobko- przedszkola – mówił Łukasz Bajgierowicz, wójt gminy Pysznica.

Gmina Zaklików

Gmina Zaklików otrzymała 2,9 mln zł. – Środki te przeznaczymy na różne cele, będą to wydatki bieżące, poprawa efektywności energetycznej naszych budynków, być może również część tych środków pójdzie na wymianę oświetlenia oraz na wymianę pieców gazowych w jednej ze szkół. Dodatkowo środki te posłużą na dopełnienie tego, czego nam brakuje po przetargach – mówił Dariusz Toczyski, burmistrz Zaklikowa.

Gmina Zaleszany

Gmina Zaleszany otrzymała 2,9 mln zł. Wójt gminy Paweł Gardy mówił o przeznaczeniu tych środków na wymianę oświetlenia na LED-owe. – Duża część tych środków zostanie przetrzymana na przyszły rok, bo wiemy jak wygląda sytuacja w naszym kraju, w Europie, w świecie, zobaczymy, co będzie w przyszłym roku – mówił włodarz gminy Zaleszany.

Gmina Radomyśl nad Sanem

Gmina Radomyśl nad Sanem uzyskała 2,9 mln zł. – Jesteśmy przygotowani do ograniczania kosztów przede wszystkim energii elektrycznej, posiadamy dokumentację techniczną na instalację fotowoltaiczną na obiektach użyteczności publicznej i w pierwszej kolejności będziemy zaopatrywać te obiekty, które są najbardziej energochłonne jak oczyszczalnia ścieków, stacje uzdatniania wody. Poza tym planujemy dokonywać wymiany oświetlenia ulicznego na LED-owe. Część środków na pewno będzie przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących – mówił Jan Pyrkosz, wójt gminy Radomyśl nad Sanem. Pieniądze będą wydatkowane także na inne inwestycje, na które w związku ze wzrostem, cen zabrakło zabezpieczonych środków.

Gmina Stalowa Wola

Gmina Stalowa Wola otrzymała 7,1 mln zł. Prezydent Lucjusz Nadbereżny podkreślił, że środki te pozwolą miastu zrealizować zamierzenia tegorocznego budżetu, bez zmiany planu inwestycyjnego. – Jeżeli chodzi o konkretne inwestycje, planujemy w tej chwili przygotowanie również nowej inwestycji farmy fotowoltaicznej, która będzie zasilała nasze źródła światła na terenie miasta Stalowej Woli, latarnie uliczne. Może część tych środków byłoby przekazanych na to zadanie. Mamy również inne zadania, które będziemy mogli zwiększyć w realizacji, polepszyć parametry, które przyjmowaliśmy na początku – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.