W 12. miastach Polski – w Łomży, Zakopanem, Rypinie, Ostródzie, Sieradzu, Sochaczewie, Koszalinie, Zielonej Górze, Polkowicach, Katowicach, Biłgoraju i Stalowej Woli odbył się 6. PKO Bieg Charytatywny.

W tym roku Fundacja PKO Banku Polskiego postanowiła wesprzeć opiekę psychologiczną i psychiatrię dziecięcą. Szczególnie tam, gdzie zapotrzebowanie na nią jest szczególnie wysokie; w domach dziecka oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Już przed biegiem było wiadomo, że Fundacja PKO Banku Polskiego przekaże minimalnie 50 tys. zł na każdą z 12 lokalizacji tegorocznego 6. PKO Biegu Charytatywnego.

Rolę ambasadora tego wydarzenia w Stalowej Woli pełniła Sofia Ennaoui – tegoroczna mistrzyni Polski, brązowa medalistka tegorocznych mistrzostw Europy i piąta zawodniczka mistrzostw świata w biegu na 1500 m.

6. PKO Bieg Charytatywny otworzyli i zamknęli, nagradzając najlepsze sztafety; prezydent Stalowej Woli – Lucjusz Nadbereżny i przewodniczący Rady Miejskiej w Stalowej Woli – Stanisław Sobieraj. Obecny był także, od początku do końca imprezy, Aleksander Puła – dyrektor Regionalnego Oddziału Korporacyjnego PKO Banku Polskiego w Lublinie, a imprezę prowadził pochodzący ze Stalowej Woli, były wyśmienity sprinter, były zawodnik Sparty i AZS AWF Kraków, szef misji olimpijskiej z Tokio, były sześciokrotny mistrz Polski w biegu na 100 m i w sztafecie 4×100 m, halowy mistrz Polski na 60 m (2003), wicemistrz Europy i brązowy medalista w sztafecie 4×100 m, olimpijczyk z Sydney i Pekinu – Marcin Nowak.

45 sztafet, 49 mężczyzn i 19 kobiet

W biegu startowały pięcioosobowe sztafety, które przez godzinę pokonywały kolejne okrążenia stadionu. Każdy z członków drużyny musiał pokonać co najmniej jedną „pętelkę” czyli 400 m. Zmiany odbywały się po przekazaniu pałeczki. O kolejności na mecie decydował ilość pokonanych przez drużynę okrążeń.

Do stalowowolskiej edycji zgłosiło się 45 sztafet, z czego aż 13 wystawił Stalowowolski Klub Biegacza. Łącznie w żółtych koszulkach pobiegło 65 zawodników; 49 mężczyzn i 19 kobiet.

– Myślę, że to rekord – mówił po biegu Stanisław Łańcucki, prezes i SKB Stalowa Wola i uczestnik biegu, który w sobotę reprezentował SKB Team nr 13. – Nie sądzę, żeby jakikolwiek inny klub desygnował do boju aż tyle swoich zespołów.

Do rekordu zabrakło 62 metrów

Biegacze SKB Stalowa Wola stanęli na starcie tegorocznego biegu w roli… faworyta. W roku 2019 klub ze Stalowej Woli oddelegował na 5. PKO Bieg Charytatywny do Lublina 25 zawodników, czyli pięć drużyn sztafetowych i jedna z nich nich ustanowiła rekord zawodów.

Patryk Pawłowski, Mariusz Mierzwa, Arnold Perez, Szymon Żywko i nieodżałowanej pamięci Bogdan Dziuba przebiegli wtedy 55 okrążeń i 102 metry, i wynik ten był do soboty rekordem PKO Biegu Charytatywnego.

W sobotę na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Staszica w Stalowej Woli sztafeta SKB powtórzyła sukces sprzed 3 lat, ponownie okazała się najlepsza, ale w innym już składzie. W tym roku biegli: Marcin Nowak, Grzegorz Wójs, Mariusz Mierzwa, Marek Grykałowski, Jacek Skrzeszewski.

I ponownie sztafeta SKB pokonała 55 okrążeń, a do wyrównania rekordu z Lublina zabrakło jej tylko 62 metrów. Tym razem końcowy rezultat naszej ekipy to 55 okrążenia i 40 m.

507 okrążeń i 70 m

Miejsce drugie w klasyfikacji open i pierwsze w mikstach zajęła sztafeta SKB II Stalowa Wola w składzie: Tomasz Łeptuch, Maciej Hasiak, Arnold Perez, Paweł Krupa, Natalia Cygan (50 okrążeń + 200 m), a trzecie miejsce w open wywalczył Witar Tarnobrzeg (Wojciech Rzepka, Michał Wojciechowski, Bartosz Rzepka, Rafał Łazanowski, Marek Trela) – 48 okrążeń + 375 m.

Wśród kobiet pierwsze miejsce wywalczyła sztafeta SKB III Stalowa Wola w składzie: Beata Orłowska, Małgorzata Siembida, Agnieszka Strzałka, Dominika Szymańska, Barbara Skrzypczak – 42 okrążenia + 40 m.

Miejsce drugie zajęła SKB X Stalowa Wola (Anna Starońska, Barbara Wiatrowicz, Ewa Urban, Justyna Zaorska, Barbara Maziarz-Zając) – 36 + 100 m, a trzeci sztafeta Harpagana II Tarnobrzeg (Karolina Stec, Marcelina Zięba, Jessica Zioło, Julia Krząstek, Aleksandra Majchrowska) – 34 + 270 m.

Rywalizację sztafet mieszanych wygrał, o czym było już wyżej, SKB II Stalowa Wola, drugą lokatę wywalczył SKB XI Stalowa Wola (Gertruda Siembida, Piotr Proszowski, Rafał Serwacki, Maciej Sapa, Adam Prus) – 44 + 135 m, a trzecią SKB VII (Monika Rychlak, Grzegorz Gębuś, Tomasz Oleksak, Tomasz Jagielski, Marcin Siwek) – 42 + 265 m.

Łącznie 13 sztafet reprezentujących Stalowowolski Klub Biegacza w Stalowej Woli pokonało 507 okrążeń i 70 m.

10 tysięcy od „Stalowych Żylet”

Niebywałą frekwencją może poszczycić się w sobotniej imprezie Stalowowolski Klub Biegacza, ale słowa uznania należą się także pozostałym uczestnikom, biegaczom z Tarnobrzega, Niska, Rzeszowa, Gorzyc i innych ościennych miejscowości, a przede wszystkim… sędziom piłkarskim reprezentującym podokręg Stalowa Wola – wystawili oni 7 sztafet (35 osób) i łącznie „wykręcili” 203 okrążenia i 222 metrów oraz „Stalowym Żyletom”. To grupa biegaczy, która powstała jakiś czas temu w „Fabryce Zdrowia” – grupa, która wystawiła w sobotę nie tylko dwie 5-osobowe sztafety, ale także 8-osobową, żywiołowo i głośno dopingującą grupę kibiców. „Stalowe Żylety” wykręciły 73 „kółka” i 335 metrów, i wygrały konkurs na najlepsze kibicowanie, a ponadto zaoferowały się wpłacić 10 tys. zł na cel charytatywny!