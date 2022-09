W tym roku, Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” organizuje czwartą już edycję Festiwalu „W Krainie Baśniowej Piosenki”. Jest on skierowany do solistów i stanowi idealną okazję do wymiany pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu wśród dzieci i młodzieży.

Festiwal przeznaczony skierowany jest do solistów, którzy podczas przesłuchań konkursowych mogą wykonać jedną piosenkę o tematyce bajkowej w dowolnym języku. Jego celem jest prezentacja dorobku artystycznego solistów, popularyzacja utworów o tematyce bajkowej, wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu wśród dzieci i młodzieży

z różnych regionów Polski, kształtowanie umiejętności współzawodnictwa oraz promocja twórczości instruktorów. Festiwal odbywa się w trzech kategoriach wiekowych: I – soliści 7–10 lat, II – soliści 11–14 lat, III – soliści 15-18 lat.

Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie online formularza zgłoszeniowego (dostępny na stronie www.nck.nisko.pl oraz www.facebook.com/BasniowaNisko) do dnia 7 października

wraz z dołączonym linkiem do nagrania, umieszczonym w serwisie Youtube (publiczny lub niepubliczny). Przy czym, nagranie demo czyli nagranie piosenki, którą uczestnik wykona na festiwalu, nie musi być profesjonalne, studyjne. Organizatorzy dopuszczają nagrania mp3, dyktafonem, telefonem, linki do nagrań na YouTube, a także linki do dysku z nagraniem.

14 października nastąpi opublikowanie listy finalistów konkursu, a 21 października o godzinie 10 w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” odbędą się przesłuchania. Po każdej kategorii zostaną ogłoszone wyniki, nastąpi wręczenie dyplomów i nagród.

Trzyosobowa komisja artystyczna oceniać będzie dobór repertuaru dostosowany do wieku i możliwości wokalnych, walory głosowe, własną interpretację piosenki, muzykalność, indywidualność

artystyczną, emisję głosu. Wszyscy zakwalifikowani uczestnicy otrzymają dyplom. W każdej kategorii wyłonieni zostaną zwycięzcy (I, II i III miejsce), nagrodzeni statuetką oraz nagrodą rzeczową. Ponadto jury przyzna nagrodę główną GRAND PRIX.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.nck.nisko.pl.