Mieszkał kiedyś w Ulanowie stary retman, który miał wredną i złośliwą żonę. Nigdy nie usłyszał od kobiety dobrego słowa, za to kłóciła się z byle powodu. A przy tym klęła bez przerwy i to w najgorszych słowach, tak że retmana już nic nie cieszyło na tym świecie. Nieszczęśliwy postanowił dać ładny grosz na mszę świętą przy odpustach, ale to też nie pomogło. Kobieta jak się złościła i ciskała, tak dalej złości się i ciska. Trudna rada.

Wiosną razem z flisakami ruszył retman tratwą do Gdańska. Na tratwie pracował pewien chłop, lasowiak, który poradził staremu retmanowi, żeby w Gdańsku wypytał o czarownika o imieniu Nykita. – Już on zaradzi co robić, tak jak poradził jednemu panu spod Dzikowa – obiecał chłop.

Stary retman posłuchał rady lasowiaka. W Gdańsku odszukał dom czarownika i znikną w środku na dwa dni i trzy noce. Załoga tratwy niepokoiła się przez ten czas nie na żarty. Bali się, że retmana diabli gdzieś z domu czarownika porwali i więcej go nie zobaczą. Jednak stary retman w końcu wrócił. Cały zdyszany i zmęczony, ale tak uradowany, że aż skakał z radości do góry. Nic nikomu nie mówiąc położył się spać, a przez sen sam do siebie mamrotał: „już należysz stara ozgo do samego diabła!” Tylko lasowiak rozumiał, co oznaczają majaczenia retmana i na drugi dzień ostrożnie wypytywał flisaka o spotkanie z czarownikiem, ale niczego się nie dowiedział. Nykita ostrzegł bowiem retmana, że jeżeli ktokolwiek dowie się o ich tajemnicy, cała wysiłek pójdzie na marne.

Flisacy z Gdańska wyruszyli do domu na piechotę. Po trzech tygodniach stary retman dotarł do Ulanowa. Była ciemna noc, kiedy staną przed swoją chałupą. Dom był otwarty, więc po cichutku wszedł do środka i położył się za piecem. Po chwili usłyszał chrapanie żony dobiegające z łóżka w kącie izby. Zaszedł do niej na palcach, wyciągnął z kieszeni portek gliniany słoiczek, odchylił żonie koszulę, zanurzył palec w naczyniu i zaczął wcierać w pępek kobiety jakąś maść śmierdzącą i świecącą dziwnym blaskiem. Od tych zabiegów baba obudziła się i jak nie palnie po pysku retmana, aż ten koziołka w powietrzu wywinął i w stronę drzwi się zatoczył jak nieżywy. Tak się wystraszył, że w te pędy do sąsiada uciekł. Tam przez trzy dni i trzy noce smażył i gotował jakieś bure ziele. Na czwartą noc zakradł się pod swoją chałupę. Próbuje otworzyć – zamknięta. Puka – nic. Podniósł po ciuchu okno i wszedł do środka. Zakradł się do śpiącej żony i wlał jej do ust burą wodę. Baba tylko zazgrzytała zębami i mocniej zasnęła. Wtedy retman nieprzytomną wyniósł na zewnątrz, zawlókł nad San i włożył do krypy. Gdy dopłyną już pod Pniów wrzucił żonę do głębokiej wody.

Płynie dalej wodą, płynie, ale jakiś nieswój, nic go nie cieszy… Dopłynął do Wisły, wszedł na tratwę, zjadł śniadanie i kazał zarzucić sieci na ryby. Przez cały dzień flisacy nic nie złowili. Dopiero kiedy sam retman zarzucił sieć, złapał ogromną rybę wielkości człowieka. Sieci się rwały, a ryby nie można było wyjąć z nurtu Wisły. Przyskoczyli flisacy z drągami i wydobyli rybę na tratwę. Ta zaczęła się ciskać na wszystkie strony i jak machnęła ogonem – wszystkie chłopy do wody powpadali. Tylko retman został na tratwie. A wtedy ogromna ryba rozdziawiła paszczę, połknęła go niczym wielką kluskę i zniknęła w nurcie Wisły.

Powiadają flisacy, że do dziś żona retmana zamieniona w ogromną rybę czasem z nurtów Wisły wychyla łeb, groźnie łypie oczami, ale nikomu krzywdy nie robi.

Opowiedział Witkiewicz (Ulanów 1890 r.)

Opracował Bartłomiej Pucko na podstawie zbiorów Komisyi Antropologicznej Akademii Umiejętności w Krakowie.