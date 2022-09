Od połowy 1990 r. miałem naprawdę zawodowe szczęście – przez blisko dwa lata współpracowałem z Józefem Wątrobskim. Od lat był radcą prawnym w Hucie Stalowa Wola, ale społecznie pełnił też wówczas funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Obywatelskiego Solidarność Województwa Tarnobrzeskiego, czyli był zastępcą samego Wiesława Wojtasa. Prowadziłem wtedy sekretariat „Obkomu”, jak żartobliwie – tak z rosyjskiej maniery językowej – nazywaliśmy czasami ten Komitet.

Wtedy się poznaliśmy. Było to zaraz po majowych wyborach samorządowych w 1990 r. – pierwszych w ogóle wolnych wyborach w Polsce po 1945 r. Niewielkie biuro „Obkomu” (były to wtedy dwa pokoje na I piętrze w tzw. „kotłowni”, czyli siedzibie Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Ziemia Sandomierska w Stalowej Woli przy ul. Wolności), zasłane były wyborczymi materiałami, jakie ostały się po samorządowej kampanii.

Zacząłem więc od sprzątania biura, do spółki z… Józefem Wątrobskim. – Cała władza w ręce rad – żartowaliśmy wówczas, tak trochę po leninowsku. A gdy w 1991 r. „Obkom” przeniósł się do parterowej przewiązki w budynku przy ul. Staszica 15B, to żartował, że choć z „kotłowni” trafiliśmy do „perszinga”, bo tak wtedy nazywano ten budynek, to poziom musimy trzymać.

Był niewielkiej postury, ale o niespożytej energii. Sympatyczny, bezpośredni i dowcipny, ale jednocześnie bardzo konkretny i rzeczowy. Jako jedyny tytułował mnie zawsze per „panie magistrze”, co też brzmiało jakoś żartobliwie. Ja z kolei, jak większość, mówiłem do niego „panie mecenasie”. I tak współpracowaliśmy jak magister z mecenasem.

Tu dodam, że szefostwo „Obkomu” był to duet wyjątkowy: Wiesiek Wojtas – ludowy trybun i związkowy „pistolet” oraz mecenas Wątrobski, opanowany i doświadczony prawnik – swoisty „tłumik” do tego „pistoletu”. Razem bardzo skuteczni i przekonujący.

Tymczasem w „solidarnościowej” polityce był to czas gorący – po głośnym konflikcie w Komitecie Obywatelskim przy Lechu Wałęsie (tzw. wojna na górze), polityczny podział na tle przewodniczący Wałęsa czy premier Mazowiecki dotknął też ruch lokalnych komitetów, a na początku października 1990 r. nasz „Obkom” zdecydowaną większością głosów poparł kandydaturę Lecha „Walezego” na prezydenta RP.

Mecenas Wątrobski był wtedy jednym z czterech delegatów z woj. tarnobrzeskiego na Krajowe Konferencje Komitetów Obywatelskich w Warszawie, był też członkiem działającej przy nich komisji konstytucyjnej, gdzie blisko współpracował z senatorem Jerzym Stępniem, współzałożycielem Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. I niezmiennie uważał, że w sytuacji, gdy partie polityczne są w Polsce jeszcze tak słabe, to oddolny ruch komitetów obywatelskich ma ciągle rację bytu i jest autentycznie potrzebny, szczególnie w samorządach.

A po latach, ilekroć się spotkaliśmy, to zachęcał mnie, bym opisał tamte „obywatelskie historie” z początku lat 90. i to, jak wykuwała się wtedy Polska Lokalna.

Zdarzało się też czasem, że jego nazwisko przekręcano na Wątróbski, czyli wymawiano z „ó” zamiast „o”. Kiedyś nawet zapytałem mecenasa, jak to znosi, bo to przecież może być denerwujące. Uśmiechnął się: – Panie magistrze, mogło być gorzej, na przykład Nieróbski – odpowiedział żartobliwie. On, który znany był z wyjątkowej pracowitości i sumienności.

Zapamiętałem też, jak przytoczył kiedyś w „Obkomie” autentyczny podobno ukaz cara Piotra I Wielkiego z 1708 r., o tym, że „Podwładny powinien przed obliczem przełożonego mieć wygląd lichy i durnowaty tak, by swoim pojmowaniem istoty sprawy nie peszyć przełożonego”. Śmiechu było co niemiara, choć dziś źródła podają, że takiego ukazu faktycznie nie było, że to XIX-wieczna, żartobliwa podróbka, bardzo wtedy w Rosji modna. Jak by nie było – istotę sprawy oddaje.

A po wielu latach, gdy mecenas Wątrobski miał 92 lata i zwracałem się już do niego per „panie Józefie”, a on do mnie „panie Staszku”, to w maju 2021 r., przy okazji jubileuszu 70-lecia „Sztafety” zapytałem go o początki jego współpracy z redakcją Socjalistycznego Tempa” – zakładowej gazety Huty Stalowa Wola, z której „Sztafeta” przecież wyrosła.

– Nawet w siermiężnych czasach komunizmu ta gazeta była takim miejscem, gdzie można było się spotkać, wymienić niesłuszne z oficjalnymi poglądy. I chociaż była gazetą zakładową, to zamieszczała też regularnie coraz więcej wiadomości z miasta – wspominał.

I w swoim stylu, z tą charakterystyczną autoironią, zauważył:

– Ja sam miałem dość marne pióro. A najlepiej skomentował to Władek Liwak (także prawnik w HSW – red.). Powiedział mi bowiem coś takiego: „Za szybko myślisz, za szybko mówisz i nie zdążysz dobrze zapisać tego, co myślisz”. Napisałem więc te kilka wstępniaków na początku współpracy z „Socjalistycznym Tempem”, a potem zająłem się już poradami prawnymi na jego łamach, gdzieś tak na początku lat 60.

I okrasił to jeszcze taką osobistą, iście anegdotyczną historią.

– Poza datą urodzenia wpisaną do dowodu, niewiele już konkretnych dat pamiętam. No, wie pan, w moim wieku… Pamiętam na pewno rok Chrztu Polski, ale z dokładną datą mojego chrztu jest problem. Otóż do kościelnej metryki wpisano mi datę chrztu… wcześniejszą od daty urodzenia! I kiedy dawno temu, na lekcji religii w gimnazjum, ksiądz się pytał, kto z klasy jest najlepszym katolikiem, a ja od razu wstałem, to powiedział: „No tak, bo ochrzczony był przed urodzeniem” – opowiadał mi Józef Wątrobski.

I jeszcze jedna, znamienna historia. Był on jednym z nielicznych wysoko postawionych w Hucie Stalowa Wola ludzi, który nie należał do PZPR. Jakim cudem się uchował?

– Miałem całą szufladę podsuwanych mi deklaracji członkostwa w partii. Ale grzecznie odmawiałem, i tak to się ciągnęło latami. Odszedłem ze stanowiska, gdy otrzymałem polecenie zwolnienia radcy prawnego Władysława Liwaka, zaangażowanego w drugiej połowie lat 80. w Hucie w jawną działalność komitetu założycielskiego „Solidarności” – wspominał w naszej rozmowie Józef Wątrobski.

Wspomnienie Stanisława Chudego

