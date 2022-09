Przy okazji pogrzebu królowej Elżbiety II, badacze królewskich drzew genealogicznych przypomnieli o jej związkach z dynastią Jagiellonów. Ba, jej syn, obecny król Karol III ma tu jeszcze bliższe relacje, bo jego praprababka ze strony ojca była Polką. Ale chyba najbardziej sensacyjne jest to, że jeden z Windsorów miał zostać, i to całkiem nie tak dawno, królem Polski, a w 1937 r. gościł całkiem blisko, bo w Łańcucie.

Jakim jednak sposobem miałby sięgnąć po tę koronę, skoro ostatni król Polski abdykował w 1795 r.? Otóż gen. Władysław Sikorski, wódz naczelny Polskich Sił Zbrojnych i premier rządu RP na uchodźstwie w czasie II wojny światowej, był zwolennikiem koncepcji, by na tronie przyszłej federacji Czechosłowacji i Polski zasiadł Jerzy Windsor, książę Kentu, młodszy brat królów Edwarda VIII i Jerzego VI, stryj późniejszej Elżbiety II. Jak się okazało, skandalista i czarna owca brytyjskiej rodziny królewskiej.

To naprawdę nie są wymysły – książę otrzymał tę propozycję w listopadzie 1939 r. Polski premier rozmawiał o tym z baronem Williamem Strangiem, doradcą brytyjskiego premiera Nevilla Chamberlaina. Z samym księciem spotkał się kilkanaście razy przy różnych okazjach.

Gwarant i ambasador

Powierzenie tronu planowanej federacji młodszemu bratu brytyjskiego monarchy miało być gwarancją bezpieczeństwa Polski i Czechosłowacji. Windsor rezydujący na Zamku Królewskim w Warszawie oraz praskich Hradczanach miał być też ambasadorem tych krajów w świecie kultury anglosaskiej. Liczono wtedy, że wojna szybko się skończy klęską Niemiec i „zakotwiczona” w brytyjskiej monarchii federacja będzie silnym graczem w powojennej Europie.

Ewa Winnicka, dziennikarka tygodnika „Polityka”, przytacza notatkę, która krążyła w Foreign Office (brytyjskim ministerstwie spraw zagranicznych – red.) w 1939 r.: – Sikorski wydaje się zainteresowany widocznym i symbolicznym związkiem między Czechosłowacją i Polską w formie monarchii. Kandydatem na króla jest książę Kentu.

„Szanowany w Polsce i politycznie neutralny dla Niemiec, książę był wyjątkowo trafnym kandydatem na króla” – piszą z kolei autorzy „War of the Windsors” (Wojny Windsorów) Lynn Picknett, Clive Prince i Stephen Prior. Jerzy miał też inny atut: nie był Polakiem, więc Czesi i Słowacy mogliby go zaakceptować.

W zamku w Łańcucie, na dworcu w Rzeszowie

Rzeczywiście, jeszcze w przedwojennej Polsce, urodzony w 1902 r. książę Jerzy cieszył się pewną sympatią. Latem 1937 r. odwiedził nawet nasz kraj – w zamku w Łańcucie był gościem hrabiego Alfreda Potockiego i podziwiał hodowlę koni wyścigowych. Spotkał się tu m.in. z ministrem spraw zagranicznych Józefem Beckiem, a w Krakowie na Wawelu złożył róże na trumnie Marszałka Piłsudskiego.

Wtedy też po raz pierwszy zgłoszono pomysł objęcia przez niego polskiej korony. Oto bowiem Polska Partia Monarchistów wystosowała do Jerzego propozycję wstąpienia na tron. „Głos Monarchisty” wyjaśniał, że chodzi o to, by geopolityczne położenie Polski – między Rosją i Niemcami – zrównoważyć dynastycznym związkiem z największym imperium świata. – Poza tym diuk (książę – red.) jest wyposażony we wszystkie atrybuty konieczne w przypadku monarchy – głosiła gazeta.

Wspomniana już Ewa Winnicka w książce „Londyńczycy” cytuje Edwarda, syna księcia Jerzego: „Kiedy pociąg z rodzicami wjeżdżał na stację w Rzeszowie, na peronie czekała orkiestra dęta. Równo o 14.02 (godzina planowanego wjazdu na peron) zaczęła ona grać »God Save the King« (Boże chroń króla – red.). Tylko wielcy romantycy są skłonni grać na peronie, prawda?”.

Bardzo wysoko urodzony skandalista

Z tym „wyposażeniem we wszystkie atrybuty konieczne w przypadku monarchy” był jednak poważny problem. Z jednej bowiem strony książę Jerzy rzeczywiście miał liczne zalety: charyzmę, elokwencję, ale przede wszystkim aparycję, bo wyglądał niczym amant z amerykańskiego kina, i dziś można byłoby go określić mianem królewskiego celebryty.

Ale była i druga strona: książę Jerzy był bowiem skandalistą swojej epoki, czarną owcą brytyjskiej rodziny królewskiej. Biseksualista, transwestyta, morfinista, hulaka, a do tego sprzyjający nazistowskim Niemcom, podobnie jak jego starszy brat, król Edward VIII.

Brytyjska rodzina królewska ze zgrozą obserwowała tryb życia księcia Jerzego. Liczono, że może „uspokoi” go małżeństwo – w 1934 r. poślubił swoją kuzynkę, grecką księżniczkę Marinę i otrzymał tytuł księcia Kentu. Tyle że dalej prowadził hulaszcze życie, wciąż romansował i zdradzał swoją małżonkę. Doczekali się trójki wspólnych dzieci, ale Jerzy miał także kilkoro potomstwa z kochankami.

Kawiarniany pomysł romantyka Sikorskiego

Czy gen. Sikorski mógł nie wiedzieć o tym, jak faktycznie prowadzi się książę Jerzy, gdy widział w nim przyszłego króla Polski? Tu nie ma zgody wśród historyków i padają różne opinie. A jak do tego pomysłu odnieśli się Brytyjczycy?

Z jednej strony koncepcja utworzenia zjednoczonego królestwa dwóch słowiańskich narodów, które zawsze darzyły Brytyjczyków wielką sympatią, musiała być bliska ich sercu. Ale górą był chłodny pragmatyzm. Rząd Wielkiej Brytanii potraktował pomysł z rezerwą: w końcu zarówno Polskę, jak i Czechosłowację okupowały wtedy Niemcy, a federacja była dla niego zaledwie „kawiarnianym” pomysłem. – Polski premier to niepoprawny romantyk – pisał z nutą ironii w powojennych wspomnieniach jego rozmówca w tej sprawie, baron William Strang.

Wiadomo też, iż rząd brytyjski oficjalnie nie wyraził zainteresowania polską propozycją. „Romans” z Windsorami ograniczył się do bliskich relacji emigracji z księciem Jerzym, który w czasie wojny często wizytował polskie oddziały, w tym Dywizjon 307, a w lipcu 1940 r., w towarzystwie gen. Sikorskiego otworzył w Londynie słynne, istniejące do dziś Ognisko Polskie przy Exhibition Road 55. Po wojnie miejsce to stanowiło centrum życia społecznego, kulturalnego i towarzyskiego emigracji niepodległościowej, a gen. Władysław Anders miał tu swój własny stolik w restauracji.

Katastrofy księcia i generała

Niedoszły król Polski zginął 25 sierpnia 1942 r. w latającej łodzi na pustkowiu Eagle’s Rock w północno-wschodniej Szkocji. Maszyna miała lecieć do brytyjskiego garnizonu na Islandii. Z niezrozumiałych powodów wzięła jednak kurs na ląd i uderzyła w zbocze góry. Książę i 15 pasażerów oraz członków załogi spłonęli w gigantycznej kuli ognia. Kluczowe raporty dotyczące tej katastrofy pozostają do dziś utajnione.

Gen. Sikorski nie zapomniał o księciu. W dzień po jego śmierci kazał odczytać w polskich jednostkach rozkaz żałobny. A niecały rok później, w lipcu 1943 r. on także zginął w katastrofie lotniczej, gdy samolot, którym leciał rozbił się w Gibraltarze. Przeżył ją tylko pilot samolotu, skądinąd Czech, Edward Prchal.