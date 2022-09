Firma z Jarocina, która wygrała przetarg na budowę ulicy Jana i przebudowę drogi leśnej św. Jana w Nisku, ma na realizację inwestycji trzy miesiące. Mieszkańcy z niecierpliwością czekają na wielki finał, ponieważ ta droga ułatwi dostęp do terenów rekreacyjnych.

W ramach zadania zostanie utworzona ścieżka rowerowa od figurki św. Jana Nepomucena przy dawnej drodze krajowej nr 19 na osiedlu Warchoły, aż do ulicy Słonecznej na osiedlu Grądy.

– Ta droga będzie łączyć bezpośrednio naszą ścieżkę rowerową ze ścieżkami, które prowadzą do naszego zbiornika wodnego do zalewu Podwolina. Czyli skomunikujemy całościowo te tereny gminy i miasta Nisko poprzez wybudowanie właśnie tej drogi św. Jana. Mieszkańcy będą mogli całkiem śmiało jechać od strony Stalowej Woli, Nowosielca, Niska i dojeżdżać bezpiecznie do naszego zbiornika wodnego w otoczeniu przyrody, lasu – mówi burmistrz Niska Waldemar Ślusarczyk.

Długość drogi to 1600 metrów. Koszt inwestycji po przetargu to nieco ponad 2 miliony złotych, z czego blisko 2 miliony, to dofinansowanie z Funduszu Leśnego.

