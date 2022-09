Pewien biedak pracował u bogatego gospodarza. Kiedy zarobił ćwiartkę żyta, ruszył z nią do młyna, by mieć mąkę na chleb dla żony i dzieci. Ale – jak powiadają starzy – biedakowi zawsze wiatr w oczy. Chłopina nie dojadał, nie miał dużo sił i idąc do młyna ledwo powłóczył nogami. Aż tu nagle zerwała się straszna wichura. Srogi wicher wyrwał chłopu z rąk worek ze zbożem. Wraca biedak do domu bez niczego, a dzieci go obległy i domagają się chleba. Tymczasem ojciec nic nie ma, tylko płacze i płacze. Tak płacze bez umiaru, aż w końcu zmęczony zasnął.

We śnie zdało mu się, że idzie drogą i zaszedł do chałupiny samotnie stojącej w wielkim, ciemnym lesie. Tam siedział staruszek z długą, siwą brodą. Pustelnik wysłuchał gościa, który opowiedział mu o swojej niedoli i zlitował się nad nim. Na pożegnanie dał mu torbę i przyrzekł, że ta pomoże chłopu w jego nieszczęściu oraz wszelkiej biedzie. Postawił jednak warunek: torby nikt nie może zobaczyć, ani dostać do ręki.

Biedny chłop obudził się i uradowany włożył rękę do torby. A w środku złote dukaty, niczym woda, same do garści płyną! Zaraz nakupił dużo jedzenia, nakarmił całą rodzinę, a i jeszcze mu dużo złota zostało. Tyle, że kupił za nie ogromny kawał pola w jednym kawałku.

Na drugi dzień znowu chłop spojrzał do torby, a tam świeże dukaty rosną! Za te pieniądze nowy dom z trzema izbami wystawił i z biedaka naraz bogacz stał się wielki, że drugiego takie we wsi łatwo byś nie znalazł.

Wszyscy się dziwili, skąd on bierze te dukaty, a i dużo było też zazdrości między ludźmi. A najbardziej ciekawski był najbogatszy gospodarz w okolicy. Na różne sposoby próbował podejść chłopa, byle tylko dowiedzieć się skąd on bierze te skarby. Kiedy nie udało mu się nic wskórać, zaprosił go w kumy na chrzciny i tak spił, że chłop o bożym świecie nie wiedział. Zawlókł nieprzytomnego do komory i zaczął przeszukiwać: szuka, szuka – nie ma nic oprócz paru drobniaków. Szuka dalej – patrzy, a tu na brzuchu przywiązana torba. Spojrzał do środka – tam tylko jeden zaśniedziały srebrny rubel. Schował go do kieszeni, a kuma zawiózł wozem do domu.

Na drugi dzień obudził się chłop, ale był bardzo kiepski. Coś mu brakowało, ale nie wiedział co to mogło być. Tymczasem pojawiła się okazja kupna dobrego kawałka ziemi, spojrzał więc do torby, a tam nie ma pieniążka, który sprowadzał obfitość złota. Płacz, krzyk! – nic nie pomaga – w torbie pustki. Wraz ze starym pieniążkiem zabrał bogacz chłopu wszelkie szczęście, które od teraz nowemu panu służyło: tak że szybko kupił duży folwark i pięćset morgów pięknego lasu.

Pozbawiony czarodziejskiego pieniążka chłop rozpił się i zmarniał. Zrobił się z niego dziad, który po odpustach chodzi. Zaszedł już za Kraków, na Kalwarię i tam spotkał tego samego dziadunia, który mu torbę podarował. Ten biedaka ledwo poznał, ale dowiedział się o nieszczęściu, a na koniec odpustu, gdy się ludzie rozchodzili, włożył dziadunio biedakowi do kieszeni kapciuch z czarnym kamieniem i tak powiedział: „Już ostatni raz daję ci wielkie szczęście – tym razem go nie strać, nie zgub gdzieś, bo będziesz biedakiem na zawsze”. Po tych słowach każdy poszedł swoją drogą – nasz biedak wrócił w swoje strony. Tam spotkał leśniczego z Rozwadowa. Leśniczy przyjął go na służbę, bo chłop dobrze potrafił strzelać i jego zadaniem było pilnowanie puszczy. A że ciężko pracował, chleba mu nie brakowało. Ale majątek jak nie przychodził, tak nie przychodził. Zagniewał się w końcu chłop na to obiecane szczęście i kapciuch z czarnym kamieniem cisnął w diabły.

W tym czasie na wielkie łowy przyjechał sam polski król. Polował ze szlachetnymi panami przez cały miesiąc i dużo zwierzyny nałowili, bo im leśny Kot – tak się nazywał ów chłop – dobrze naganiał. Król bardzo go polubił i kiedy już miał odjeżdżać, tak rzekł do Kota: „Siadaj na mojego konia, a tyle lasu ile objedziesz w ciągu dnia, to będzie twoje po wieczne czasy”. Kot objechał ogromny kawał puszczy, a leśniczy kazał oznaczyć granicę kopcami. I tak Kot założył osadę, która od jego nazwiska zwała się Kocia Wola, a on sam długo był w niej dziedzicem, bardzo bogatym i dla biedaków litościwym.

Opowiedział Popiel (Kotowa Wola, 1890 r.)

Oprac. Bartłomiej Pucko na podstawie zbiorów Komisyi Antropologicznej Akademii Umiejętności w Krakowie.