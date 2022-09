Prezentujemy dziś kolejny odcinek wspomnień MARKA PIETRZYKOWSKIEGO, w latach w latach 1978–2001 mieszkającego w Stalowej Woli pracownika OBRMZiT i Dressty. Jest to fragment jego autobiograficznej książki „Samo życie i już!” wydanej w kwietniu 2022 r. Szczegóły jej nabycie na stronie internetowej: www.samozycieijuz.pl.

Odtwarzając w pamięci ten kawał świata, jaki miałem okazję zwiedzić pracując w Stalowej Woli, mając w oczach te obrazy począwszy od pierwszej delegacji do Wielkiej Brytanii przez Arizonę, Argentynę po Kazachstan i Rosję, wciąż słyszę w uszach melodię piosenki Ałły Pugaczowej pt. „Stary zegar”. Pierwszy raz usłyszałem ją na wystawie w Moskwie w 1985 roku. Słowa jej refrenu:

Życia nie da się cofnąć I czasu zatrzymać nawet na chwilę,

nieraz natrętnie nakazywały mi zastanowić się nad sensem podjętej decyzji o wyprowadzce z Krakowa. Mam to szczęście, że zrobiliśmy to razem z moją żoną Grażyną. W czasie tych lat spędzonych w Stalowej Woli, nasze życie diametralnie się zmieniło. Tutaj założyliśmy nasz pierwszy wspólny dom i w tym czasie urodziły się nasze córki Agnieszka i Paulinka.

Tutaj zawodowo się opierzyłem i wyruszyłem w świat, o którego możliwości poznawania od dziecka marzyłem. Tutaj przeżyłem największą przygodę swojego zawodowego życia, którą był projekt Pociągu Recyklingu Asfaltu, Martec. Z wiedzy tu zdobytej będę nadal korzystał. Zostawiamy w Stalowej naszą młodość, zostawiamy piękne sosnowe lasy. Zabieramy wspomnienia młodych lat przesycone wielością przeżyć, zapachem sosnowych lasów i grzybów. Ja zabieram ze sobą do Katowic, obrazy szczególne: kilwateru wody za rufą deski windsurfingowej i wspomnienia lotów z lotnikiem Emilem Kukułą. Każdy z lotów dokładnie pamiętam. Od pierwszego lotu do Gdańska, przez wywożenie skoczków spadochronowych nad Kościół Świętego Floriana, po te niezwykłe, nocne loty. Witam się z Emilem, mówiąc Kapitanie, bo dzięki niemu doznałem prawdziwej radości latania.

Zabieram na Śląsk jeszcze jeden cudownie kolorowy film, na którym kadry przesuwają się w zwolnionym tempie. Tymi obrazami chcę zamknąć lata spędzone w stalowym mieście w widłach Wisły i Sanu. Nie zdawałem sobie sprawy, że tak piękny świat istnieje i jest w zasięgu mojego widzenia.

Cofnę się nieco w czasie, aby zacząć projekcję filmu od początku.

Tak to się zaczęło…

Jest rok 1990, właśnie wróciliśmy z Iraku. Naszą dotychczasową działalność jubilerską w srebrze wzbogaciliśmy o nową. Założyliśmy z Grażyną Studio Reklamowe GRAM i mamy zamiar zacząć zajmować się reklamą. Nasi przyjaciele lekarze, Lila i Edward Krawczykowie podpowiadają mi, że powinien się poznać z lekarzem radiologiem dr. Witoldem Walawskim, który sprowadził do Stalowej Woli balony na ogrzane powietrze.

Dr Witold Walawski jest skoczkiem spadochronowym, pilotem samolotowym i balonowym i pierwszym w Polsce pilotem, który uzyskał lotniczą licencję zawodową na przewożenie ludzi balonem. Pracuje w Ambulatorium HSW, gdzie jest szefem Pracowni Roentgena, ma też własny gabinet, w którym zainstalował nowość. Jest nią panoramiczny roentgen stomatologiczny.

Gdy o tym opowiada w charakterystycznym sobie stylu, zachrypniętym głosem, krótkimi niedopowiedzianymi zdaniami, patrzę na jego twarz. Z niej dopowiadam sobie resztę skrótowej, żołnierskiej opowieści i kulam się ze śmiechu. Moja wesołość wynika z faktu, że Urząd Skarbowy nie wiedząc, jak zaszeregować nowe działalności doktora zaklasyfikował roentgen panoramiczny jako ksero, a balon jako wesołe miasteczko. Doktor ma specjalny dar przyciągania ludzi i potrafi sobie zjednać tych trudnych lub absolutnie niemożliwych do zjednania.

Jest wiosna, chyba 1991 roku i ma się odbyć w Stalowej Woli Międzynarodowy Zlot Balonowy. Mam być na niego oddelegowany przez HSW, do pomocy w jego organizacji. Huta tym zawodom patronuje i je sponsoruje. Jestem z tego bardzo dumny i nie mogę się doczekać ich rozpoczęcia. O mało co, a nie uczestniczyłbym w zlocie. Mój Szef Działu Szkolenia Serwisu HSW, inż. Henryk Myłek chcąc mnie zdopingować do przygotowania zaległego szkolenia, postawił wyraźny warunek, abym wcześniej przeprowadził szkolenie na ładowarkę 520. Zabierałem się do tego jak pies do jeża od kilku miesięcy. Chęć przeżycia nowego, nieznanego, uruchamia we mnie pokłady energii, których istnienia w sobie absolutnie się nie spodziewałem. Trzy popołudnia i dwie noce, spędzam w domu zakopany po uszy w dokumentacji technicznej i slajdach. Nasze córki Agnieszka i Paulinka spoglądają od drzwi na dziwne przeźrocza wyświetlane na ścianie.

– Nie przeszkadzajcie tacie, co chwilę upomina je mama. Zdaję egzamin przed szefem, którego jako pierwszego w ramach sprawdzianu szkolę i dostaję urlop. Jadę do Ulanowa, gdzie uczestnicy zawodów mają być zakwaterowani w Ośrodku Wypoczynkowymi HSW, to 25 km od Stalowej. Doktor przydzielił mi fuchę w recepcji zawodów, więc mam okazję każdą z załóg zobaczyć na własne oczy i chwilę porozmawiać. W sumie jest 26 załóg z Polski, Węgier, Czechosłowacji i Włoch. Witają się z Witkiem Walawskim jak ze starym dobrym kumplem, którego dobry los pozwolił im znowu spotkać. Każda z załóg to mniej więcej cztery osoby + samochód z przyczepą na balon. Wszystkich należy rozlokować, a dla samochodów wskazać miejsce parkowania. Wliczając meteorologów, komisję sędziowską i ludzi z obsługi zawodów, robi się ponad sto osób. Doktor przydziela mnie jako obserwatora do komisji sędziowskiej. Należę do jego ekipy balonowej i do moich zadań należeć będą loty z innymi załogami. Obserwator to przedstawiciel załogi balonowej, który ma zadanie latać z innymi załogami i zwracać uwagę czy przestrzegają zasad fair play i latają zgodnie z regulaminem sportowym zawodów. Wieczorem tankowanie butli gazowych, mocowanie ich w koszach balonów, potem krótki przyspieszony sen. Coś w rodzaju polecenia pielęgniarki oddziałowej.

Śpijcie chłopcy szybko, bo poduszki potrzebne

Nie do końca odnośnie chłopców to zgodne z rzeczywistością, bo w zawodach uczestniczą kobiety, pilotki i w dodatku niektóre z nich piękne jak łanie. Po szybkim śnie, nastaje dzień, który wita zawodników o godz. 4 rano na briefingu. Mało jest ludzi, którzy sami od siebie pokochali wstawanie o świcie, stąd specjalne procedury zaproszenia na poranne spotkanie pilotów i załóg.

Zasady są bardzo proste i do bólu przejrzyste. Kierownik lotów, komisja sędziowska i meteorolodzy czekają w sali odpraw na zawodników. W sali na głos włączone jest radio. Wraz z ostatnim piknięciem towarzyszącym sygnałowi czasu, drzwi do sali są zamykane na klucz i kierownik zawodów odczytuje listę zawodników. Na sali powinni być kapitan załogi i jego obserwator. To nic, że stojący pod drzwiami, mało klamki nie urwą, regulamin zawodów mówi jasno, nieobecni dostają punkty karne. Komisja sędziowska przedstawia założenia konkurencji. Dzisiaj jest to: Fly in. To znaczy, że piloci wybierają własne miejsce startu i starają się osiągnąć krzyż (cel), wyłożony w terenie przez komisję sędziowską. Należy zrzucić na cel marker (woreczek z piaskiem ze wstążką). Najmniejsza odległość od środka krzyża oznacza zwycięstwo w konkurencji. Dozwolony jest tylko jeden zrzut markera. Meteorolog przedstawia prognozę pogody, w niej bardzo ważna jest mapa kierunku wiatrów. Szybkie baloniarskie śniadanie, kubek gorącej mocnej kawy, drożdżówki w garść i biegiem do samochodów. Przed ośrodkiem w Ulanowie kotłuje się jak w ulu. Samochody startują z piskiem opon jak na odcinek specjalny rajdu. Peleton samochodów z przyczepami trzyma się razem. W naszym samochodzie gorąca dyskusja z mapą w ręce.

– Jakie miejsce startu wybrać? – zastanawia się pilot z załogą naziemną. Przeżywam to, co widzę i słyszę z wielkimi emocjami. Koło mnie zaczyna się dziać spektakl, który urzeka mnie dynamiką, wróży emocje i bardzo nowe dla mnie przeżycia. Po kilkunastu kilometrach stajemy wraz z częścią jadących samochodów, niektóre jadą dalej.

– Dlaczego i po co? Wstyd mi pytać, łowię każde słowo i obserwuję uważnie. Samochody holujące przyczepy z balonami zatrzymują się i wyskakują z nich ludzie. Niektórzy mają butle z helem. Napełniają baloniki gazem, puszczają w powietrze i śledzą wzrokiem kierunek w jakim odlatują. Sprawdzają go na kompasach i porównują z mapą.

– Nie, tutaj nie zostajemy – mówi pilot.

Nie kumam dlaczego, znów wskakujemy do samochodów. Za kilka kilometrów znowu to samo, te same, dziwne szamańskie obrzędy. Zaczynam się domyślać, że na niektóre załogi, tych najlepszych zwrócony jest wzrok pozostałych. Poznaję ich bo rejestrowaliśmy w recepcji przyjazd wszystkich zawodników. Gdy się zatrzymujemy guślarze, zrywają źdźbła trawy i podrzucają je w górę. Te czary odprawiają dla określenia siły wiatru przy ziemi. Ponownie wskakujemy do samochodu i za kilka minut jesteśmy na polanie. Stąd będziemy startować. Kapitan balonu, do którego mnie przydzielił Witold Walawski, gorączkowo spogląda w mapę, sprawdzając dokładnie miejsce startu i kurs do celu. Słyszę urywkowe komendy, które załoga wykonuje jak dobrze wyćwiczone czynności wykonywane w takt szant, pieśni pracy. Śpiewano je na żaglowcach dla zsynchronizowania rytmu pracy żeglarzy. Baloniarze pracują rytmicznie, ale dużo szybciej niż załogi żaglowców. Zdejmują z przyczepy kosz balonu, rozwijają powłokę i przypinają do niej spadochron. Rzepami łączą spadochron w jedną szczelną całość z powłoką.

Obserwuję i staram się wykonywać dokładnie wszystko co oni robią i w tym samym tempie. Kolory materiału powłoki odcinają się od zieleni trawy. Faceci z załogi balonu przytrzymują otwór powłoki – wiatrochron i pilot zaczyna ją napełniać zimnym powietrzem przy pomocy wentylatora napędzanego silnikiem spalinowym. Kosz balonu leży, a czasza balonu jest z nim połączona stalowymi linkami, których karabinki są przypięte do ramy nad koszem. Powłoka zaczyna się wypełniać powietrzem, wygląda z boku jak kolorowe falujące morze. Wszystko od pobudki dzieje się tak szybko. Nie muszę walczyć ze snem, chociaż pora dla mnie jest nieludzka. Ta gonitwa samochodami, szybka jazda duktami leśnymi, podsycana jest adrenaliną akcji, którą chłonę z zapartym tchem, niepewnością i nadzieją, że polecę. Silnik wentylatora warczy i powłoka unosi się coraz wyżej. To bardzo ważne, żeby ją maksymalne napełnić zimnym powietrzem. Powłoka balonu uszyta jest z tkaniny poliestrowej a jedynie jej wiatrochron, wykonano z niepalnej tkaniny.

Ten spektakl, nagłośniony warkotem silnika, zasilany krótkimi komendami pilota, urzeka mnie. Trzymam wiatrochron i czuję na twarzy wiatr wyrzucany przez łopaty wentylatora. Tak bardzo mnie to wszystko wciągnęło, tak bardzo się bałem, żeby dobrze powtarzać co robi załoga i czynnie w tym uczestniczyć, że dopiero teraz zauważam słońce wyglądające zza koron drzew. Wentylator milknie, przy koszu leżącym na ziemi przyklęka pilot i za chwilę ciszę poranka przeszywa głośny huk palnika, ziejącego piekielnym ogniem. To bardzo ważny i niebezpieczny moment, w którym działania całej załogi muszą następować błyskawicznie w takt niewidzialnej pałeczki pilota dyrygenta.

Z każdą chwilą powłoka, wstaje, wypełnia się gorącym powietrzem i cieszy oczy kolorami i blikami promieni odbitego słońca. Już załoga pomaga postawić kosz do pionu a pilot operujący palnikiem klęczący dotąd na trawie, siedzi już na burcie kosza, aby za chwilę w nim stanąć. Załoga przy koszu pilnuje, aby ten, dalej pokornie dotykał ziemi. Pilot w koszu kontroluje mocowanie butli gazowych, sprawdza czy ma mapy, radio i zapasową zapalniczkę, po czym mocnym pociągnięciem liny zrywa spadochron czaszy. Teraz dociskamy on jest ciśnieniem wewnętrznym w balonie i może być uchylany dla upuszczenia gorącego powietrza z czaszy balonu i przez to zmniejszania wysokości jego lotu

Lecimy!

– Marek wskakuj – komenderuje pilot.

Czekałem na te słowa, zaklinając opatrzność i modląc się w duchu, żeby padły. Jesteśmy w koszu, czapka trochę łagodzi ciepło bijące od palnika. Pilot grzeje powietrze, huk palnika, jego kolejne salwy walą po uszach. Czuję drgnięcie pod stopami. To pewnie tylko emocje, a jednak nie. Powoli zaczynamy unosić się. Głowy ludzi z załogi naziemnej stają się coraz mniejsze. Czuję, że moja radość z nowej przygody, dodaje siły nośnej balonowi. Nabieramy wysokości, początkowo prawie pionowo, dopóki drzewa polany stanowią osłonę przed wiatrem. Pierwszy raz w życiu widzę świat z góry, który tak wolno zaczyna płynąć pode mną majestatycznie, jak film w zwolnionym tempie. Ta cisza, gdy nie pracuje palnik upaja mnie, czuję się w niej zanurzony i chłonę wzrokiem widoki pod nami.

W pamięci pojawia się szybowisko pod górą Żar i moment wsiadania do kabiny Bociana. Tam jako dziewięcioletni chłopak zostałem kopnięty kolanem przez brata Andrzeja. Dodał mi ten sposób odwagi i zmusił abym wziął udział w zgaduj zgaduli lotniczej. Nie zdawałem sobie wówczas sprawy jak wspaniałe czekają mnie przeżycia. Ten lot balonem, od lotu Bocianem nad Żarem odróżnia jego majestatyka i wolno zmieniające się klatki filmu. Lecimy nad lasem, czasza balonu zostawia na nim obszar cienia, chwilowego zaćmienia słońca. Nagle widzę coś, co stanowi apogeum podniecenia, które towarzyszy mi od pierwszych przygotować do startu.

– O tam sarny, ojej ile ich. Są też zające – przekrzykuję huk palnika.

Widok jest surrealistyczny, zwierzaki biegają po kręgu, jaki wyznacza cień balonu, przesuwający się po leśnej przecince. Wygląda to jakby sarny galopowały na odpustowej karuzeli. Pilot śmieje się do mnie, wyrzucam z siebie całą serię okrzyków zachwytu. Kapitan już przywykł do tego widoku, palnik jest głośny i wytwarza falę dźwiękową o niskiej częstotliwości. Zwierzęta tego dźwięku nie znają, są przyzwyczajone do hałasu traktorów i pił spalinowych w lesie, a to dziwne chwilowe zaćmienie słońca zmusza je do ucieczki. Wychodzimy znad lasu. Pilot jedną rękę cały czas w czasie lotu trzyma na dźwigni zaworu palnika, w drugiej ma mapę. Wygląda jakby się trzymał rączki w autobusie, który hamuje. Naszym celem jest krzyż wyłożony w odległości kilkunastu kilometrów. Ma nad niego nadlecieć i rzucić marker jak najbliżej jego środka.

Jest mi tak dobrze, że marzę, aby nasz dolot trwał jak najdłużej. Trwaj locie trwaj! Cudownie kąpię się w powietrzu i przestrzeni pod nami i wokół nas. Pilot dokładnie wypatruje śladów wiatru na ziemi, patrzy na dymy unoszące się z kominów, ruch gałęzi drzew, obserwuje kładącą się trawę. Dla mnie to czary, zaklęcia i gusła, odprawiane, aby nadlecieć balonem i trafić w wyznaczony punkt. Gdy musimy lecieć bardziej w prawo, wznosi się w górę, aby wykorzystać ruch wirowy Ziemi. Nie do wiary! Ci co wyznają jej płaskość i tak w to nie uwierzą. Jeżeli musimy lecieć w lewo, schodzi bardzo nisko tak, że muskamy koszem źdźbła trawy. Gdy po drodze są linie wysokiego napięcia przelatuje nad nimi nisko i dusząc pułap spływamy ku ziemi.

Już wiem, że zakochałem się ponownie. Nieważne, że moim wybrankiem jest balon. Do krzyża coraz bliżej, nadlatujemy nad niego i pilot rzuca marker. Trafia kilka metrów od celu. Nie jest źle! Szukamy miejsca do lądowania, musi zapewnić dojazd samochodu z przyczepą. Radio skrzeczy i trzeszczy, kapitan rozmawia z załogą naziemną i uzgadnia miejsce lądowania. To ważny moment, gdy wylądujemy radiostacja straci zasięg i będziemy ślepi i głusi. GPS-u i komórek wówczas nie było, a te co były służyły do przechowywania węgla. Lądowanie balonem to ciekawe przeżycie, a bywa emocjonujące zwłaszcza, gdy jest wiatr i trudno zgasić powłokę. Wtedy kosz jest wleczony za spadochronem, jaki stanowi czasza balonu. Trzeba się bardzo mocno trzymać w koszu wleczonym po ziemi.

Przed lądowaniem ostatnie sprawdzenie mocowania butli z gazem, luźne są zazwyczaj powodem wypadku. Pilot po raz kolejny ostrzega mnie, że nie wolno rąk wystawiać z kosza i próbować hamować. Takie działania kończą się przeważnie poważnymi złamaniami. Jestem przygotowany na kontakt z ziemią i czekam na przyziemienie mocno zaparty w koszu. Lądujemy miękko. Targają mną skrajne uczucia, radość z lotu i żal, że lot już za mną.

Znam to uczucie z czasów wspinaczki w Tatrach. Gdy wspinałem się na eksponowanej drodze, mając pod sobą luft przestrzeni i piarg w dole, wtedy był czas na strach i na panowanie nad nim. Po wspinaczce wracałem do schroniska i wieczorem odtwarzałam jej fragmenty w pamięci i rozkoszowałem się zrobioną drogą. Dopiero wtedy odczuwałem czystą radość z tego, co przeżyłem i frajdę panowania nad własnym strachem. To uczucie zawładnęło mną po lądowaniu. Nie miałem czasu go kontemplować, bo procedury narzucały swój rytm i harmonię. Powłoka balonu jeszcze ciepła, rozciągamy ją starannie na trawie. Składamy i tarzamy się po niej jak po dywanie, aby usunąć z niej resztki powietrza. Dzisiejsze, pierwsze dla mnie lądowanie jest komfortowe. Samochód z przyczepą podjechał tuż obok i nie trzeba balonu nosić. W przyszłości będą takie loty, po których będziemy harować, dźwigając kosz i powłokę przez zboże i zarośla.

Co pan pie…sz

Pamiętam, jak podbiegł do nas chłop, chyba nie z chęci pomocy, ale z ciekawości i troski o swoje zboże. Żeby tak elegancko zagaić zapytał:

– Panowie ciężki ten balon?

– Panie jaki tam ciężki, przecież musi być lżejszy od powietrza, żeby latał – odpowiedział ktoś załogi.

Rolnik szarpnął za kosz i krzyknął:

– Panie, co pan pie…sz, aż mi w krzyżu strzeliło!

Dalej kuśtyka koło nas, trzymając się za plecy, bacząc, abyśmy nie zadeptywali zboża. Chęć pomocy minęła bezpowrotnie. Baloniarska brać jest niezwykle inteligentna, wesoła i wygadana. Stąd teksty rozmów z ludźmi to prawdziwe perełki humoru, które pieszczą moje uszy. Wsłuchuję się w nie z uwagą i staram się je zapamiętać. Widok balonu nad wsiami wokół Stalowej Woli, wówczas to widok jeszcze rzadki, budzący sporą ciekawość mieszkańców. Gdy balon nadlatuje, jego zjawienie się anonsuje głośne szczekanie psów, które omal nie ciągną bud na łańcuchach. Przed domami całe rodziny, na podwórkach w oknach i na balkonach. Lecimy bardzo nisko i wolno nad domem. Macha do nas rękami cała rodzina. Gospodyni jest szczególnie rozmowna i krzyczy.

– Panowie, lądujta u nas.

– A ładną córkę pani macie? – pyta pilot.

– A dyć mom dwie.

– Ładne?

– No przecie!

– Panny?

– Niii, mężatki, z dieckami.

– No to po co mam lądować, jak robota już dawno zrobiona.

– Lecimy dalej! – odkrzykuje pilot.

Wróćmy do lądowań. Te następne będą różne, także wśród linii wysokiego napięcia połączone ze ślizgiem w koszu. Zbieramy się, czas wracać do Ulanowa, trzeba zjeść śniadanie koło południa i napić się piwa. Po południu następna konkurencja, która zakończy się już po zachodzie słońca. Balonem lata się wczesnym rankiem i późnym popołudniem, kiedy nie ma termiki. Trzeba balony zlokalizować i zwieźć je do ośrodka w Ulanowie. Potem tankowanie butli z gazem, późna kolacja i krótki sen, bo poduszki potrzebne.

Witek Walawski jest świetnym organizatorem i ma wszystko z całą precyzją przemyślane, ale czasy są siermiężne i często są to działania na wariata czy po krakowsku mówiąc na fleta. Nie zadaję pytań: dlaczego. Jeżeli coś poleca robić, to wiem, że tak ma być, a czas pewnie wyjaśni co i jak. Następnego dnia w miejsce, gdzie ląduje wiele balonów przejeżdża samochodem leśniczy. Wydziera się jak wściekły i pyta o organizatora. Wygląda jakby się chmury gradowej nałykał. Biegnie do Witka i krzyczy!

– To wyście startowali o wpół do piątej z polany w lesie. Kto wydał pozwolenie?

Witek odpowiada z flegmą, charakterystycznymi, szarpanymi zdaniami, dla których jego uśmiechy są przecinkami:

– Pan burmistrz Ulanowa pozwolił. Widzi go pan, o właśnie przechodzi chrzest balonowy po pierwszym locie. Chodźmy do niego.

– No dobrze, jak pan burmistrz pozwolił, to wszystko wyjaśnia. To majstersztyk typowych działań Witka. Jak by chciał wszystko przewidzieć, wymyślić miejsce startu, uzyskać zgody, itp., byłoby po zawodach, i to grubo przed ich rozpoczęciem.

Mam jechać do Dressty po pieniądze na opłacenie cysterny z gazem.

– Ciebie znają i nie dasz się spławić – to wszystko co Witek mi komunikuje, reszta należy do mnie.

Pobieram w kasie pieniądze i wypycham gotówką kieszenie koszuli i kombinezonu, i zapinam je w niewidoczny sposób agrafkami. Jest tego na ówczesne pieniądze siedem milionów złotych. Nabrałem damskich kształtów i czuję się jak dobrze napchany bogaty sejf. Do czasu opłacenia cysterny będę za niego robił, bo boję się zostawić pieniędzy. Bardzo wcześnie rano i znów budzik wydziera się. Przysiągłem sobie solennie, że na czas zawodów poniecham starej procedury budzenia pod tytułem: jeszcze minutka. Możliwość latania, a prawdę mówiąc wstyd wtopy i dania doopy przed Witkiem, wzmacnia samodyscyplinę. Łazienka i znane już z teksty pilotów, którzy przez zęby dręczone szczotkami seplenią.

– Jaki ku…wa idiota wymyślił takie latanie o świcie. Co za kretyński sport.

Marek Pietrzykowski