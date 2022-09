Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę wojewody podkarpackiego na uchwałę Rady Miejskiej Stalowej Woli, która zdecydowała, że patronem jednej z ulic w naszym mieście został były wieloletni dyrektor Huty Stalowa Wola Zdzisław Malicki. Nie wiadomo jeszcze, czy wojewoda złoży kasację od tego orzeczenia.

Jak się dowiadujemy, trzyosobowy skład odrzucił skargę wojewody 30 sierpnia br. na posiedzeniu jawnym. Na pisemne uzasadnienie wyroku, o co wystąpiła wojewoda, przyjdzie nam jednak jeszcze trochę poczekać, bo sędzia sprawozdawca w tej sprawie zachorował na COVID. A dopóki nie będzie uzasadnienia, to wojewoda nie może wnieść kasacji do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Dobry dyrektor, ale partyjny…

Przypomnijmy: zaraz po śmierci dyrektora Malickiego (1928-2020), w marcu 2020 r. stalowowolski oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich wystąpił do rady miejskiej z inicjatywą, by imieniem dyrektora nazwać ulicę przebiegającą przez tereny dawnej HSW, łączącą ul. COP z ul. Solidarności.

Zasługi i znaczenie działań Zdzisława Malickiego dla rozwoju Huty (był jej dyrektorem w latach 1965-1982) i miasta są powszechnie znane, a obecny prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny mówił, że „jest to najlepszy kandydat, który zasługuje na upamiętnienie i ustanowienie go patronem ulicy na terenie zakładu, gdzie pracował”. Gdy jednak miasto zwróciło się o opinię w tej sprawie do Instytutu Pamięci Narodowej, to odpowiedź była negatywna.

– Ewentualne upamiętnienia Zdzisława Malickiego budzi wątpliwości w kontekście ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki – czytamy w odpowiedzi IPN. A to „propagowanie” miało polegać na tym, że dyrektor Malicki był członkiem PZPR i posłem na Sejm PRL. Jednocześnie IPN zastrzegł się, że przedstawiona opinia nie odnosi się do działalności zawodowej i społecznej Zdzisława Malickiego.

Radni swoje, wojewoda swoje

Tak czy inaczej, w listopadzie 2021 r. Rada Miejska Stalowej Woli podjęła uchwałę o nadaniu wspomnianej ulicy imienia Zdzisława Malickiego.

Uchwałę tę zaskarżyła jednak do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie wojewoda podkarpacka Ewa Leniart. Podzieliła ona opinię IPN, że zgodnie z zapisami ustawy taka nazwa ulicy byłaby „propagowaniem komunizmu”. 30 sierpnia br. WSA skargę prawomocnie oddalił, a wojewodzie pozostała już tylko kasacja do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wcześniej, jak już pisaliśmy, musi być jednak gotowe pisemne uzasadnienie wyroku WSA. Jak informują służby prasowe wojewody, po jego otrzymaniu zapadnie decyzja o ewentualnej kasacji.

W Mielcu już to przerobili

Tu warto przypomnieć, że podobna sytuacja miała miejsce w Mielcu, gdzie w sierpniu 2020 r. radni, ale już nie tak jednomyślnie jak to było w Stalowej Woli w sprawie ulicy Malickiego, podjęli uchwałę (14 głosów za, 7 przeciw) o nadaniu rondu przy głównym wjeździe do tamtejszej strefy ekonomicznej imienia Tadeusza Ryczaja, byłego wieloletniego (1966-1989) dyrektora mieleckiej Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego. Podobnie jak Malicki, był on wieloletnim członkiem PZPR, działał w egzekutywie wojewódzkiej, był też posłem na Sejm.

Tu również sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który orzekł, że Ryczaj może być patronem ronda. Z takim orzeczeniem nie zgodziła się wojewoda Leniart, która łożyła w tej sprawie skargę kasacyjną w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

I całkiem niedawno, bo 4 sierpnia, NSA postanowił skargę wojewody odrzucić. A to oznacza, że patronem ronda w Mielcu może oficjalnie być Tadeusz Ryczaj. Czy podobnie będzie w Stalowej Woli z ulicą Zdzisława Malickiego?

