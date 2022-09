Do naszej redakcji z prośbą o interwencję zwrócił się jeden z mieszkańców Stalowej Woli, który był świadkiem pomiaru prędkości, dokonywanego przez stalowowolskich policjantów. Sam pomiar nie zdziwił mieszkańca, ale fakt w którym miejscu był wykonywany.

Ta sytuacja miała miejsce 17 września około godziny 15. Z relacji mieszkańca Stalowej Woli wiemy, że tego dnia policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego ustawili się na ulicy Chopina, na jednym z pasów ruchu, zmuszając tym samym kierowców do omijania „przeszkody”.

Czytelnik poprosił nas o wyjaśnienie, czy policja może prowadzić kontrolę w każdym miejscu, nawet blokując pas ruchu, bo jego zdaniem ustawiając się w tym miejscu stworzyli zagrożenie dla innych pojazdów.

Żeby rozwiać wszelkie wątpliwości zwróciliśmy się do Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli. Na prośbę o wyjaśnienie sytuacji dostaliśmy taką odpowiedź:

Rozporządzenie MSWiA w sprawie kontroli ruchu drogowego z dnia 25.11.2019 r(Dz.U. z 2019 r,poz 2141)par 2.6. Jeżeli jest to konieczne dla prowadzenia czynności kontrolnych, pojazd Policji może zostać unieruchomiony w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

par 3.5 „przed przystąpieniem do kontroli włącza niebieskie światło błyskowe” w/w dotyczy pojazdu kontrolowanego. Z poważaniem asp.szt. Robert Kotwica.