Pod tymi trzema tytułowymi słowami kryją się najważniejsze rzeczy, którymi Magiczne Ogrody dzielą się ze swymi gośćmi.

Akcja ma przede wszystkim związek z oryginalnymi atrakcjami, które można znaleźć na terenie parku. Korzystanie z nich to fizyczne angażowanie się w ruch i przeszkody, które trzeba pokonać. Kontakt z nimi trwa kilka godzin, po nich naturalny jest odpoczynek na łonie natury, np. na jednym z wielu leżaków. Ostatni element to edukacja.

Uczymy się całe życie

Właściwie ma się z nią kontakt od samego początku wizyty w Magicznych Ogrodach. To obcowanie z roślinami. Młodzi goście często pierwszy raz widzą niektóre kwiaty czy rośliny. Przy wielu z nich stoją tabliczki z nazwą i opisem.

Kolejny ważny element to obecna w janowieckim parku oryginalna baśń. Ta, którą poznajemy w Ogrodach uczy, bawi i nadaje kontekst przeżywanym przygodom. To alegoryczna opowieść o świecie dobra i zła – pozwalająca wytłumaczyć dzieciom istotę wartości, z którymi spotykają się każdego dnia. Tu znajdujemy przestrzeń, gdzie najmłodsi poznają świat z najbliższymi. I jeszcze dostępny dla wszystkich sklep z pamiątkami oferuje książki, które traktują o takich wartościach jak samorozwój, przyjaźń, pracowitość.

Wartości czekają

Warto zwrócić uwagę, że wszystkie powyższe rzeczy są dostępne na wyciągnięcie ręki ale nie ingerują w wybory gości – każdy może, ale nie musi z nich korzystać.

Niewątpliwą wartością Magicznych Ogrodów jest fakt, że to park sensoryczny. Chodzi o doświadczanie przez zmysły, czyli sensory. W parku aktywnie pracują wszystkie z nich – widzimy i odczuwamy kolory, zapachy i smaki (niektórych) roślin, słyszymy szemrzące strumyki, dotykamy wszechobecnych naturalnych materiałów (kamień, drewno, piasek, szkło). Do prawidłowego funkcjonowania zarówno sfery poznawczej, jak i fizycznej dziecka, jak i dorosłego potrzebna jest odpowiednia współpraca wszystkich zmysłów – czyli integracja sensoryczna. Każda czynność przez nas wykonywana wymaga działania co najmniej kilku. Te procesy są jednak najbardziej aktywne do 7 roku życia. Niewątpliwie przebywanie w janowieckim parku wspomaga ową integrację. Niektórzy z małych gości Magicznych Ogrodów mają z nią problemy.

Harce Mordolańce

W najbliższy weekend 24 i 25 września – spotkanie Mordola będzie możliwe w różnych miejscach, nie tylko na Dziedzińcu! Oprócz tego o dobre nastroje zadbają Krasnoludy Wyrwipałka i Rafcio! Czas na Weekend z Mordolami!

Magiczne Ogrody Janowiec

Rodzinny Park Tematyczny to niezwykła mieszanka ogromnej ilości roślin z oryginalną baśnią. Goście przez wiele godzin mogą przemierzać tu wygodne, utwardzone ścieżki i trafiać na tematyczne krainy. Dzięki temu poznają i park i baśń. Napotkają tu bohaterów ogrodowej opowieści – Wróżki Smużki, Krasnoludy, Bulwiaki i Mordole żyją tylko w Magicznych Ogrodach.

Na odwiedzających Trzcianki czeka 5 restauracji, bezpłatne parkingi i wszystkie atrakcje w cenie biletu. Park położony jest w pobliżu Kazimierza Dolnego i Janowca. Stosunkowo blisko jest stąd do Radomia (63 km), Lublina (67 km), Kielc (146 km) i Warszawy (158 km).

www.magiczneogrody.com

www.facebook.com/magiczneogrodyjanowiec

www.instagram.com/magiczne_ogrody

https://pl.wikipedia.org/wiki/Magiczne_Ogrody