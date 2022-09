25 września w sieci kin Helios niezwykłe wydarzenie filmowo-muzyczne – po 13 latach na duży ekran powraca „Avatar” Jamesa Camerona z wyjątkową oprawą muzyczną samego mistrza Jamesa Hornera. Projekt specjalnych pokazów powstał z myślą o kinomanach dla których muzyka w filmie nie jest jedynie tłem. To prawdziwa gratka dla melomanów, którzy w komfortowych warunkach doświadczą emocji jakie niesie ze sobą ten film.

W ramach cyklu specjalnych seansów w 52 dwóch kinach w Polsce, realizowanych pod nazwą „RMF Classic+ i Helios prezentują”, widzowie będą mogli zobaczyć filmy, w których istotną rolę odgrywa ścieżka dźwiękowa oraz muzyka. Tuż przed pokazami ich uczestnicy zobaczą materiały video przygotowane przez dziennikarki RMF Classic, które tworzą audycje i podcasty dla subskrybentów RMF Classic+. Zwrócą w nich uwagę na istotne elementy muzyki filmowej, przedstawią ciekawostki związane z samymi produkcjami oraz opowiedzą o kompozytorach i artystach.

Dla widzów w kinach przygotowana została oferta zniżkowa na zakup dostępu do platformy, zaś obecni subskrybenci będą mogli zawalczyć o bezpłatne zaproszenia na filmy. Jako pierwszy film będzie można zobaczyć ponadczasowe dzieło „Avatar”, a w planach są również: najnowsza hiperprodukcja Walt Disney Animation Studios pt. „Dziwny świat”, czy film biograficzny o Whitney Houston. Przed każdym z pokazów specjalnych w ramach cyklu, użytkownicy platformy będą mogli także wysłuchać specjalnego podcastu, który będzie wprowadzeniem do seansu, a nagrywać go będą eksperci z RMF Classic i sieci Helios.

Każdy widz, który kupił bilet na pokazy cyklu otrzyma wyjątkowy kod, uprawniający do 60-dniowego korzystania z platformy RMF Classic+ za darmo!

Sieć kin Helios i RMF Classic+ zapraszają do świata muzyki filmowej. Szczegółowe informacje oraz zakup biletów dostępne są pod adresem: http://www.helios.pl/avatarhns i w nowej, mobilnej aplikacji Heliosa. Wcześniejszy zakup biletu to nie tylko gwarancja zajęcia ulubionego miejsca w kinowej sali, ale także korzystniejsza cena.

