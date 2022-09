Za nami wydarzenie z pociągami w roli głównej. 16 września w Rozwadowskim Domu Kultury świętowano 135. rocznicę powstania kolei w Rozwadowie. Oprócz części oficjalnej na uczestników czekały liczne atrakcje, i kolejarskie i artystyczne.

– Właśnie 135 lat tamu jak sam Lucyfer wjechał do Rozwadowa niektórzy chowali się do domów, ale to było otwarcie na świat – wspomina Henryk. J. Giecko z Rozwadowskiego Towarzystwa Miłośników Kolei. Więcej o historii TUTAJ.

Natomiast kulminacyjny dzień jubileuszowych obchodów, oprócz sentymentalnej podróży do początków kolei, obfitował w spotkania z ciekawymi ludźmi, atrakcje dla najmłodszych i występy artystyczne.

Do Rozwadowskiego Domu Kultury „Sokół” przybyły osoby, których życie kręciło się wokół pociągów oraz te obecnie związane z rozwojem polskiej kolei. Wśród tych osób był między innymi Andrzej Matysiewicz, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Lublinie.

– To bardzo ładny wiek i jeśli chodzi o te lata funkcjonowania węzła rozwadowskiego to jest już fajna historia, o której można by było dużo opowiadać. Rok rozpoczęcia pracy stacji to jest rok 1887. Ten okres węzła przed pierwszą wojną światową i lata między wojenne to okres wielkiego rozkwitu kolei i dużego zatrudnienia. Jeszcze pamiętam w roku 2007 kiedy organizowaliśmy 120-lecie węzła, to pracowało tam wówczas około 700 osób. Natomiast w tej chwili jest to znacznie mniej. My jako spółka Polskie Linie Kolejowe mamy tutaj sekcję, która zatrudnia 220 osób – mówił Andrzej Matysiewicz.

Podczas piątkowych uroczystości zasłużeni kolejarze otrzymali okolicznościowe medale „135 lat kolei w Rozwadowie”. Po czym na scenie pojawili się wychowankowie RDK i MDK z ciekawym programem słowno-muzycznym.

Po części oficjalnej można było obejrzeć jedne z najcenniejszych eksponatów i modeli kolejowych pochodzących z kolekcji Andrzeja Tomczyka, zawiadowcy ds. inżynierii ruchu w ISE Stalowa Wola-Rozwadów.

Z kolei na rozwadowskim dworcu można było zwiedzać zabytkowy parowóz Ty2-16. W jego pobliżu odbyły się pokazy wyszkolenia psów służbowych Służby Ochrony Kolei, a także prowadzono kampanię edukacyjną „Bezpieczny przejazd”.