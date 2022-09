10. Stalowa Dycha im. Bogdana Dziuby w Stalowej Woli zakończyła Triadę Agencji Rozwoju Przemysłu. W sobotę na starcie tej cieszącej się z roku na rok coraz większą popularnością i coraz większą renomą imprezie biegowej stanęło 258 zawodniczek i zawodników.

„Stalowa Dycha” po raz drugi z rzędu była memoriałem Bogdana Dziuby – prezesa Stalowowolskiego Klubu Biegacza, pomysłodawcy, inicjatora i organizatora tej imprezy, wielokrotnego medalisty lekkoatletycznych mistrzostw Polski, mistrzostw Europy i mistrzostw świata Mastersów w biegach na 1500, 3000, 5000 i 10 000 m i biegach crossowych, dyrektora Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jastkowicach. Bogdan Dziuba zmarł nagle 28 lipca 2021 roku.

– Jeszcze w ubiegłym roku Bogdan razem z nami planował i przygotowywał 9. „Stalową Dychę”. Już wtedy w rozmowach wybiegał w przyszłość i wspominał o jubileuszowej 10. edycji tego wydarzenia. Energii i entuzjazmu Bogdana brakowało nam podczas tegorocznych przygotowań, a także w trakcie imprezy. 10. Stalową Dychę zorganizowaliśmy z myślą o Bogdanie. Dziękujemy Danusi Dziubie, żonie Bogdana, że była z nami podczas Stalowej Dychy. Na liście wyników na pierwszym miejscu „Stalowej Dychy” zawsze znajdziecie nazwisko Bogdana – napisali na swoim profilu facebookowym po sobotnim biegu przyjaciele „Bogusia” z SKB Stalowa Wola.

Nadzieje Olimpijskie i rozgrzewka z Xtreme Fitness

Zanim zawodnicy szykujący się do biegu głównego, rozgrywanego od początku na tej samej trasie, ze startem i metą na placu Piłsudskiego obok MDK w Stalowej Woli, odbyły się Biegi Nadziei Olimpijskich. Dzieci urodzone w roku 2016 i młodsze rywalizowały na 200 m trasie, a dzieci z roczników 2013-15 biegały 300 m. Każdy, kto ukończył bieg otrzymał pamiątkowy medal i garść słodyczy.

Kwadrans przed startem do biegu głównego odbyła się wspólna rozgrzewka, którą prowadziły profesjonalne trenerki z Xtreme Fitness Stalowa Wola. Jeżeli, ktoś stracił zbyt dużo kalorii mógł po tej zabawie nadrobić zaległości energetyczne w olbrzymim… Wawel Trucku, który rozgościł się przed głównym wejściem do MDK.

O godzinie 15 pełniący funkcję startera Stanisław Łańcucki – prezes SKB Stalowa Wola, który od pierwszej edycji jest głównym organizatorem „Stalowej Dychy” – wielokrotny medalista MP, ME i mistrzostw świata Weteranów w biegach na 800, 1500 i 3000 m oraz 2000 i 3000 m z przeszkodami – poprosił uczestników biegu oraz zgromadzonych na placu Piłsudskiego kibiców o upamiętnienie Bogdana Dziuby minutą ciszy.

Wypalił jak z procy i samotnie finiszował

Od samego początku prowadzenie w biegu objął Patryk Kozłowski z RLTL Optima Radom – ubiegłoroczny mistrz Polski w biegu na 5 kilometrów, tegoroczny mistrz Polski na 5000 m i wicemistrz Polski na 10 000 m. W Międzyrzeczu, 23 kwietnia pokonał „dyszkę” w czasie 29:04,45. W sobotę w Stalowej Woli pobiegł jeszcze szybciej. Ustanowił rekord życiowy i rekord „Stalowej Dychy”. Prowadził od startu do mety, na którą wbiegł w czasie 29:03. To trzeci wynik w polskich tabelach obecnego sezonu. Szybciej od niego biegali w tym roku na atestowanych trasach: Adam Nowicki w hiszpańskiej Maladze – 28:44 i Krystian Zalewski w Poznaniu – 28:57.

Drugi na mecie zameldował się Sylwester Lepiarz z Ostrowca Św. (31:00), a na trzeciej pozycji dobiegł Andrij Starzyński z Końskowoli (31:07).

Najszybszą kobietą była Matylda Kowal z Rzeszowa (36:23) – czterokrotna wicemistrzyni Polski w biegu na 3000 m z przeszkodami i brązowa medalistka MP w hali na 3000 m. Reprezentantka Resovii o 13 sekund wyprzedziła Katarzynę Albrycht z Krościenka Wyżnego (36:36) i Lidię Czarnecką z Bliżyna (37:10).

Podsumowanie Triady TSSE Euro-Park Wisłosan

10. Stalowa Dycha zakończyła biegową Triadę TSSE Euro-Park Wisłosan. Klasyfikacja końcowa została sporządzona na podstawie wyników „Biegu Siarkowca” w Tarnobrzegu, „Nowodębskiego Biegu Ulicznego” i stalowowolskiej „Stalowej Dychy”.

Wśród kobiet triumfowała Katarzyna Albrycht (łączny czas 1:31,32), miejsce drugie zajęła Matylda Kowal (1:34,25), trzecie Lidia Czarnecka (1:34,55), czwarte Marta Prajzner z Krościenka Wyżnego (1:36,35), a piąte Małgorzata Siembida z Ulanowa (1:38,58), a szóste Anna Majka z Rzeszowa (1:40,30).

U panów zwyciężył Sylwester Lepiarz (1:16,42), miejsce drugie zajął Andrzej Starzyński (1:18,19), a trzecie Grzegorz Wójs ze Stalowej Woli (1:24,54). Kolejne miejsca: 4. Mariusz Turczyn z Majdanu Królewskiego (1:29,46), 5. Dariusz Gardyński z Rytwian (1:31,29), 6. Jakub Woźniak z Gorzyc (1:33,17).

Sklasyfikowano 14 kobiet i 48 mężczyzn.

Patryk Kozłowski

– Debiutowałem w tej imprezie. Wcześniej w Stalowej Woli biegałem tylko na stadionie, na 800 m. We wtorek na udział w „Stalowej Dysze” namówił mnie Stasiek Lebioda. Obydwaj trenujemy u trenera Leszka Trzosa. Pomyślałem, czemu nie? Dobrze będzie się sprawdzić przed kolejnymi startami. Miałem nadzieję, że będę się miał z kimś ścigać, ale nikt nie przejawiał chęci (śmiech). Trasa biegu bardzo fajna i szybka. Tylko momentami zawiewało, więc biegło się lekko, choć na starcie czułem, że mam ciężkie nogi, bo w ostatnim czasie intensywnie trenowałem i byłem sam ciekaw, jak wypadnę. Stasiu mówił, że na starcie stanie kilku niezłych specjalistów od biegania po asfalcie, ale nie doświadczyłem tego w tym biegu. Wykręciłem lepszy czas na 10 km niż na stadionie – powiedział zwycięzca biegu.

Matylda Kowal

– Miałem bardzo złe, bardzo negatywne, fatalne wspomnienie ze „Stalowej Dychy” z ubiegłego roku. Przyjechałem przeziębiona i strasznie cierpiałam w trakcie biegu. W tym roku było inaczej. Biegło mi się znakomicie. Od początku był luz, czułam, że biegnę swoim tempem, że jest to mój rytm i że mogę zrobić bardzo dobry czas. Na pewno wpływ na to miała też pogoda. Bardzo dobra do biegania. Mniej więcej około 8 km dogoniłam najgroźniejszą swoją rywalkę i dostałem jeszcze większego kopa, i pognałam do mety. Jestem bardzo zadowolona ze swojego startu, ze zwycięstwa i z czasu. W tym roku tak szybko jeszcze nie biegałam. Do tej pory najwieksze sukcesy odnosiłam na stadionie, na trzykrotnie krótszych dystansach, ale po tym biegu mam zamiar coraz częściej startować na 5 i na 10 km – powiedziała najszybsza kobieta 10. Stalowej Dychy.