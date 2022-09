Po raz pierwszy w tym sezonie z zerowym dorobkiem bramkowym schodzili z boiska liderzy klasyfikacji najlepszych strzelców, Wojciech Sobiło z LZS Zdziary i Kacper Piechniak z Sokoła Kamień.

Ten drugi schodził jednak z boiska zadowolony. Bramki nie zdobył, ale jego drużyna odniosła siódme zwycięstwo i z kompletem punktów przewodzi ligowej stawce. Zwycięstwo Sokołowi zapewnił Krystian Błajda – strzelec jedynego gola w tym meczu.

W Kamieniu padła tylko jedna bramka, a najwięcej w Kłyżowie. Gospodarze objęli prowadzenie już w 12. minucie (Dawid Mroczek), a kilkanaście minut później beniaminek z Jarocina wyrównał (Łukasz Szpyra), a niedługo po wznowieniu gry po przerwie, wygrywał 2:1 (Andrzej Pławiak). Dwie minuty później Daniela Cichonia zastąpił Michał Brak i było to wejście… smoka. W 63. minucie wprowadzony na plac gry piłkarz doprowadził do wyrównania, a w 75. minucie dał swojej drużynie prowadzenie. Gospodarze niedługi jednak nim się cieszyli, bo trzecia bramka dla gości zdobył Albert Dziura – także on pojawił się na boisku po przerwie. Końcówka meczu należała do Sanu. W 87. minucie wpadł z piłka w pole karne Piotr Pięta i nie dał żadnych szans bramkarzowi z Jarocina, a w doliczonym czasie gry, wynik ustalił płaskim strzałem z 10-12 metrów Michał Brak, który zaliczył pierwszego hat-tricka w swojej przygodzie z piłką w wydaniu ligowym.

Pozycję wicelidera zachował Transdźwig. Przed meczem z rezerwami „Stalówki” drużyna trenera Adama Mażysza miała na koncie tylko jedna porażkę – w przedostatniej kolejce z Sokołem – i pięć zwycięstw. W niedzielę zanotowała pierwszy remis. Gola na wagę jednego punktu zdobył 37-letni Przemysław Stąporski, który reprezentuje Transdźwig już piąty sezon.

W bramce Stali zadebiutował 18-letni Artur Sip, który został wypożyczony do końca sezonu z GKS Tychy. To czwarty piłkarz w kadrze Stali Stalowa Wola transferowany za pośrednictwem licencjonowanej agencji menedżerskiej S4S, należącej do Adama Krakowskiego. Trzech innych to: Paweł Kucharczyk, Mariusz Szuszkiewicz i Kosei Iwao.

SAN – JAROCIN 5:3 (1:1)

1-0 Mroczek (12), 1-1 Ł.Szpyra (25), 1-2 Pławiak (49), 2-2 Brak (63), 3-2 Brak (75), 3:3 Dziura (78), 4-3 Pięta (87), 5-3 Brak (90)

SAN: Stój – Bąk, Maziarz (66 Kornacki), Cichoń, Kata, Madej, N.Siek, Siuta (75 Rainer), M.Siek (80 P.Siek), Mroczek, Pięta.

JAROCIN: Nowak – Oczkowski, Drabik, Oleksak, Socha, Dyba, Pławiak, M.Szpyra (65 Dziura), Wlizło (60 Muc), Ł.Szpyra, Tarka.

Sędziował Grzegorz Tutka (Jadachy). Żółte kartki: Mroczek, Kornacki – Muc, Drabik, Nowak.

STAL II – TRANSDŹWIG 1:1

1-0 Szifer (8), 1-1 Stąporski (39)

STAL: Sip – Szifer, Naslyan, Krajanowski, Omuru, Książek (65 Wojtusik), Fedejko, Stelmach, Maj (75 Burdzy), Wojtak, Ziółkowski (55 Iskra)

TRANSDŹWIG: Biało – Skrzek, Stala, Misiak, Duda (65 Nurzyński), Lipiec, Franus, Kiliański (83 Borkowski), Madeja (90 Avetisyan), Sawa (46 Dziuba), Stąporski.

Sędziował Igor Samołyk (Gorzyce). Żółte kartki: Ziółkowski, Wojtusik – Skrzek, Stąporski.

W pozostałych meczach 7. kolejki:

Azalia – Stal ND 3:2 (1:1), Rataj (20), Rutyna (72), Sobota (88) – Ciździel (12), Serafin (83), Sokół K. – Zdziary 1:0 (0:0), Bajda (51), Pogoń – Łowisko 1:0 (0:0), R.Drożdżal (85), Stal G. – Unia 5:0 (4:0), Winiarski (20, 30), Świąder (9), Andrasik (11), Przepiórka (86), Siarka II – Olimpia 2:4 (1:2), Bałdyga (44), Krempa (87) – Uberman (3), Urbanik (35), Błażejowicz (47), Dybka (60), Junior – Tanew 1:4 (0:2), Brożyna (81) – Wójcik (22), Pałka (28), Pieróg (62), Góreczny (78).

Najlepsi strzelcy: 12 – Sobiło (LZS Zdziary), 10 – Piechniak (Sokół), 8 – Stąporski (Transdźwig).