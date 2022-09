Wspólną modlitwą bohaterów walk z okresu pierwszej wojny światowej uczcili: mieszkańcy gminy Zaleszany, wójt Paweł Gardy, 16 Tczewski Batalion Saperów w Nisku, Gwardia Narodowa im. Tadeusza Kościuszki z Majdanu Zbydniowskiego, poczty sztandarowe szkół i OSP z gminy Zaleszany, Gminna Orkiestra Dęta ze Zbydniowa.

– Po raz kolejny stajemy aby oddać cześć i honor tym, którzy zginęli w Bitwie pod Zaleszanami. To już ponad 100 lat, 1914 rok, wtedy ta okrutna bitwa, która tu się rozgrywała, ponad 700 ciał złożonych do tych mogił, a myślę, że dziesiątki, setki rozsiane po terenie gminy Zaleszany. Jak wiemy ta pierwsza wojna światowa była dziwna, bezsensowna, setki tysięcy ludzi zginęło, ale dzisiaj mamy XXI wiek, kolejna wojna i można powiedzieć czy to normalne? Znowu Federacja Rosyjska twierdzi, że to żadna wojna tylko specjalna akcja. Nie tak dawno, 17 września, minęła kolejna rocznica gdzie Rosja napada na Polskę. Gdzie Stalin z Hitlerem dogadali się i uznali, że Polska powinna przestać istnieć. I to kłamstwo jest dziesiątki lat powielane, nawet i tu w naszej gminie, że ten co nas napadł, później nas wyzwolił. Ale szanowni państwo to są kłamstwa, tak jak kłamstwo tej wojny, gdzie nie tak daleko giną bezbronni obywatele Ukrainy. I to warto pamiętać i warto mówić prawdę, o tamtych czasach, o tych bohaterach, którzy walczyli o wolną Polskę. To jest też czas gdzie należy dziękować polskim żołnierzom za to, że bronią naszych granic, służą narodowi, za ich poświęcenie i ciężką pracę. To są ludzie z krwi i kości, którym się należy szacunek, tak jak tym, którzy tutaj spoczywają – mówił wójt gminy Zaleszany Paweł Gardy.