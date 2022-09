Na czym polega odrzucenie spadku?Jak uzasadnić wniosek o odrzucenie spadku przez małoletnie dziecko? Jaki jest warunek odrzucenia spadku w imieniu dziecka? – pytają czytelnicy Sztafety.

Odrzucenie spadku ma sens wówczas, gdy pozostawiony po spadkodawcy majątek nie pokrywa długów, które pozostawił po sobie spadkodawca. Spadkobierca, który wie, że spadkodawca pozostawił w spadku zadłużony majątek może ten spadek odrzucić. W praktyce odrzucenie spadku może wyglądać np. tak: zmarły pozostawił w spadku dom, ale pozostawił również długi u wierzycieli, które po zsumowaniu przewyższają wartość pozostawionego domu. Spadkobierca, który zdecydował się na odrzucenie spadku, nie odziedziczy wprawdzie domu, ale nie będzie też zobowiązany do uregulowania pozostawionych przez spadkodawcę długów.

Podejmując decyzję o odrzuceniu spadku, spadkobierca powinien mieć świadomość, że nie odziedziczy po spadkodawcy żadnych długów, ale także żadnego majątku. Spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony z dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku. Odrzucenie spadku powoduje przy tym dziedziczenie długów przez dalszych spadkobierców, w tym przede wszystkim jego zstępnych. Tym samym złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku, np. przez rodzica, może jedynie pozornie rozwiązać problem, ponieważ dług przejdzie w pierwszej kolejności na jego dzieci.

Termin na odrzucenie spadku

Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, czyli z chwilą śmierci spadkodawcy. Jest to zasada przewidziana przez prawo cywilne, ale spadkobiercy przysługuje pewien czas, w którym może złożyć oświadczenie co do sposobu przyjęcia spadku, bądź nawet jego odrzucenia. Czynności tej należy dokonać w ciągu 6 miesięcy od momentu otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy) bądź uzyskania wiedzy o powołaniu przez spadkobiercę testamentowego (chwili ogłoszenia testamentu). Oświadczenie to składa się przed sądem rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie lub przed notariuszem. Do chwili złożenia tego oświadczenia spadkobierca odpowiada za długi spadkowe jedynie ze spadku, a więc nie ze swojego majątku.

Przez wiele lat, w sytuacji, gdy spadkobierca nie złożył w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku, automatycznie przyjmował odpowiedzialność za wszystkie długi spadkowe. Nie miało znaczenia, czy przekroczą one wartość aktywów spadku, czy nie.Od 18 października 2015 r. brak złożenia oświadczenia w terminie 6 miesięcy nie rodzi już tak poważnych konsekwencji i jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, co oznacza, że spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości stanu czynnego spadku.

Jednakże taka forma przyjęcia spadku, z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe, rodzi za sobą obowiązek dochowania wszystkich wymogów ustawowych. Czyli, aby takie ograniczenie odpowiedzialności zachować, należy w szczególności sporządzić rzetelny spis lub wykaz inwentarza (art. 1031 § 2 k.c.), zachować prawidłową kolejność zaspokajania wierzycieli spadkowych ( art.1032 k.c.).

Gdyby okazało się, że powołany do spadku nie miał wiedzy o śmierci spadkodawcy, termin 6 miesięcy nie rozpocznie biegu. W tym przypadku sześć miesięcy liczy się od chwili powiadomienia go o tym, że należy do grona spadkobierców. W razie ewentualnego sporu sądowego konieczne jest jednak wykazanie tych okoliczności.

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka

W sytuacji, gdy uprawniony do spadku ( spadkobierca ) odrzuci spadek w całości, wówczas spadek przechodzi na zstępnych, którymi są dzieci. Dziecko, jeżeli jest małoletnie, to nie może samodzielnie złożyć oświadczenia o zrzeczeniu się spadku. W sprawach o odrzucenie spadku dziecko może reprezentować rodzic.Do chwili uzyskania przez dziecko pełnoletności, majątkiem tym zarządzają jego przedstawiciele ustawowi (czyli rodzice lub opiekunowie). Odrzucenie spadku w imieniu dziecka jest czynnością przekraczającą tzw. zwykły zarząd. Do jej dokonania, zgodnie z treścią art. 101 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, potrzebna jest zgoda sądu opiekuńczego na odrzucenie spadku. Jest to pierwszy etap procedury odrzucenia spadku w imieniu dziecka. Na odrzucenie spadku w imieniu dziecka rodzic ma 6 miesięcy od chwili powzięcia wiadomości, że dziecko jest spadkobiercą zmarłego; to będzie m.in. chwila śmierci spadkodawcy, moment odrzucenia spadku po zmarłym przez rodzica lub inną osobę z rodziny.Terminu tego trzeba bezwzględnie pilnować, gdyż jego przekroczenie skutkować będzie uznaniem spadku za przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza.

Mając już prawomocne orzeczenie sądu zezwalające na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka, można następnie odrzucić spadek ( w imieniu dziecka) przed notariuszem albo przed sądem.Jest to drugi i ostatni etap procedury odrzucenia spadku w imieniu małoletniego dziecka.

Wniosek o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

Wniosek o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego należy złożyć do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, Wydział Rodzinny i Opiekuńczy. Wniosek ten powinien zostać zatytułowany: Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego dziecka.W tym wniosku należy wnieść o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku przez małoletniego po spadkodawcy.Mniej więcej tak powinna brzmieć formułka:„Działając w imieniu własnym wnoszę o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu majątkiem mojej małoletniej córki …… urodzonej w dniu ………….. – odrzucenie w imieniu małoletniego spadku po ……. zmarłym w dniu …………… w…………”

Kolejnym ważnym elementem tego wniosku jest uzasadnienie,które powinno przekonać Sąd, że dla dobra dziecka i w jego interesie najlepszym rozwiązaniem będzie odrzucenie spadku po wskazanym zmarłym. W tym celu należy wskazać:

-czy zmarły pozostawił po sobie jakiś majątek, np. nieruchomość, wartościowe rzeczy ruchome (samochód, drogą biżuterię);

– jakie zadłużenie zmarły po sobie zostawił; wskazane byłoby dołączenie do wniosku jakiś wezwań do zapłaty, umów kredytowych, informacji o sygnaturach toczących się z udziałem zmarłego spraw sądowych o zapłatę, itp.;.

– że dobro dziecka przemawia za odrzuceniem tego spadku, bo np. zmarły posiadał wyłącznie zadłużenia i nie posiadał żadnego wartościowego majątku,a zadłużenie w znacznym stopniu przekracza wysokość majątku, który po zmarłym pozostał.

Wraz z wnioskiem należy złożyć: odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy, odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, potwierdzenie odrzucenia spadku przez rodzica dziecka, który był powołany do dziedziczenia (wypis aktu notarialnego obejmujący oświadczenie o odrzuceniu spadku lub protokół potwierdzający złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku przed sądem) oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej od wniosku.

Sąd opiekuńczy, rozpoznając wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka, musi rozważyć, czy planowana czynność prawna ma na celu ochronę praw dziecka oraz czy jest dla niego korzystna i celowa.

Oświadczenie w imieniu małoletniego o odrzuceniu spadku po zmarłym

Jeśli Sąd wyrazi zgodę na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka należy złożyć wniosek o doręczenie odpisu prawomocnego postanowienia w tej sprawie. Gdy mamy już prawomocne postanowienie sądu o wyrażeniu zgody na odrzucenie spadku w imieniu dziecka, można już złożyć oświadczenie w jego imieniu o odrzuceniu spadku po zmarłym. Można to zrobić dwojako: złożyć wniosek do Sądu o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego lub złożyć oświadczenie przed notariuszem. Dokumenty, jakie będą potrzebne do złożenia takiego oświadczenia to przede wszystkim akt urodzenia dziecka oraz postanowienie Sądu Rejonowego o wyrażeniu zgody na odrzucenie spadku w imieniu dziecka.

Bożena Kolba

