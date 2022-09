Od 1 sierpnia br. na terenie Diecezji Sandomierskiej obowiązują przepisy zawarte w III Synodzie Diecezjalnym. Na przełomie sierpnia i września księga ze statutami była uroczyście wprowadzana do poszczególnych parafii naszej diecezji. Czy nowe statuty zmieniają cokolwiek w życiu wiernych? O wyjaśnienie poprosiliśmy rzecznika Diecezji Sandomierskiej, ks. Grzegorza Słodkowskiego.

Nowe przepisy diecezjalne są zgodne z obowiązującym prawem kanonicznym. Dotyczą wiernych należących do Diecezji Sandomierskiej. Warto zapoznać się z treścią statutów, gdyż wiele z zapisów dotyczy praktykowania wiary w życiu codziennym. Opierając się na prawie Kościoła Powszechnego, Synod uszczegóławia pewne przestrzenie związane z kultem religijnym dla wiernych z terenu naszej diecezji.

Celem III Synodu Diecezji Sandomierskiej było doprecyzowanie, w jakim kierunku ma iść diecezja, jak mają ukierunkowywać swoje działania duszpasterze i jak w życie Kościoła powinni się angażować świeccy. – Synod zwraca uwagę na zwiększenie zaangażowania ludzi w misję Kościoła. Obowiązkiem chrześcijanina wynikającym z sakramentu chrztu jest troska nie tylko o sprawy duchowe, ale również o potrzeby materialne. W statutach synodalnych zwrócono także uwagę na zwyczaje lokalne, takie jak: Roraty, poświęcenie pokarmów czy nabożeństwa Gorzkich Żali – wyjaśnia ks. Grzegorz Słodkowski

Ponadto Synod zachęca wiernych świeckich, aby propagowali treści służące ewangelizacji. – W tym celu należy wykorzystywać wszelkie dostępne nam środki przekazu. Może to być np. aktywny udział w dyskusjach na forach internetowych czy w miejscu pracy. Nie bójmy się włączać w takie dyskusje, nie wstydźmy się wiary – mówi rzecznik diecezji. Jak dodaje, to wierni tworzą opinie o Kościele i mogą wpływać na te opinie u innych.

Jednym z ważniejszych aspektów w odniesieniu do ludzi świeckich, na który zwraca uwagę III Synod Diecezji Sandomierskiej jest ich zaangażowanie w parafii na rzecz ludzi chorych i samotnych. Znajduje to swój wyraz m.in. w posłudze nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Statuty synodalne (punkt 30) precyzują zasady formacji oraz misji, którą spełniają nadzwyczajni szafarze Komunii świętej. – Ich posługa jest szczególnym wyrazem miłosierdzia wobec osób chorych, którzy dzięki nim mają bezpośredni dostęp do sakramentu Eucharystii. To oni są niejako przedłużeniem księdza w udzielaniu Komunii świętej – podkreślił rzecznik diecezji.

Nowe przepisy porządkują na przykład ceremoniał pogrzebu, gdy ciało zostało poddane kremacji. Zgodnie z obowiązującymi już wcześniej przepisami Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP, msza św. winna być odprawiana nad trumną, którą następnie odprowadza się do krematorium. Tylko w wyjątkowych przypadkach, po uzyskaniu zgody, można odprawić mszę nad urną z prochami zmarłego. – Przepisy Synodu Diecezji Sandomierskiej potwierdzają istniejącą już wcześniej praktykę liturgiczną w tym względzie – mówi ks. Słodkowski.

Autor: Lilla Witkowska