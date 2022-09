W ostatniej kolejce 3 ligi grupy IV Avia Świdnik pokonała Stal Stalowa Wola na jej stadionie 2:0 i została wiceliderem tabeli.

Trenerem „Stalówki” jest od 22 marca Łukasz Surma – rekordzista pod względem występów w Ekstraklasie (559), mistrz Polski z Legią Warszawa z roku 2006, 5-krotny reprezentant kraju.

Avię od ponad trzech lat prowadzi Łukasz Mierzejewski – dwukrotny mistrz Polski, z Legią w roku 2002 i z Zagłębiem Lubin w roku 2007, wicemistrz Europy do lat 16 z roku 1999 i mistrz Europy do lat 18 z roku 2001. Również on zakładał 5-krotnie koszulkę z orłem na piersi w pierwszej reprezentacji Polski.

W sobotę Mierzejewski triumfował w lidze z Avią w Stalowej Woli po raz drugi z rzędu. W ubiegłym sezonie jego drużyna wygrała 1:0. Trenerem Stali był wtedy także Łukasz, ale Bereta…

Z każdym sezonem ta liga staje się coraz mocniejsza

Po sobotnim spotkaniu. Trener Avii chwalił swój zespół za bardzo dobrze wykonana pracą pod względem taktycznym i motorycznym. Jego zdaniem kluczem do zwycięstwa była konsekwentna gra wysokim pressingiem.

– Duże zadowolenie. Wygrać w Stalowej Woli z tak dobrym przeciwnikiem 2:0 to nie jest taka prosta sprawa. Gratuluję drużynie, bo wykonała dobrze swoją pracę; taktyczną i motoryczną – mówił na pomeczowej konferencji Łukasz Mierzejewski. – Plan na ten mecz był taki, żeby od początku grać wysoką obroną i zastanawiałem się tylko, jak długo wytrzymamy, jednak drużyna pokazała, że również w drugiej połowie chce grać w ten sam sposób, nie odpuszczała i dopiero w końcówce dostrzegłem zmęczenie. Zrobiłem dwie zmiany, ale cały czas było widać w grze mojego zespołu chęć grania wysokim pressingiem na przeciwniku. Na pewno kosztowało to nas dużo sił, bo nie jest łatwo tak grać przez cały czas. Raz jeszcze gratuluję swojej drużynie, bo wykonała dobrą robotę. Liga jest bardzo wyrównana. Naprawdę w każdym meczu trzeba mocno się natrudzić, żeby zdobyć trzy punkty. Myślę, że z każdym sezonem ta liga staje się coraz mocniejsza. Mam nadzieję, że jak najszybciej wróci do pełnej dyspozycji Wojtek Białek, bo w dalszym ciągu bardzo na niego liczę.

Jestem zaniepokojony dyspozycją drużyny

Nie miał powodów do zadowolenia i do chwalenia swoich podopiecznych opiekun Stali Stalowa Wola. Jego podopieczni przegrali drugi mecz z rzędu, ale trener „zielono-czarnych” nie uważa, by w jego zespole zapanował kryzys.

– Jestem troszkę zawstydzony dzisiejszą grą swojego zespołu. Widać, że końcówka meczu z Koroną siedziała w głowach piłkarzy i nie doszliśmy po tamtym meczu do siebie. To jest pewien ciąg zdarzeń i dzisiaj kontynuowaliśmy grę z końcówki w Kielcach. Bardzo dużo problemów sprawiały nam piłki grane za plecy linii obrony i nie były to podania dokładne, tylko takie z premedytacją, aby wywołać w naszych szeregach chaos. I muszę przyznać, że to się w wielu fragmentach meczu Avii udawało. Gratuluję mojemu koledze, trenerowi Łukaszowi Mierzejewskiemu zwycięstwa, bo było ono zasłużone. My natomiast mamy nad czym myśleć. Może nie jest to kryzys – to w moim odczuciu jest zbyt mocne słowo – bo to tylko dwa mecze przegrane, ale jestem zaniepokojony dyspozycją drużyny. Odnośnie naszych poczynań ofensywnych to siła rażenia dzisiaj była bardzo mała. Próbowaliśmy ratować to zmianami, jednak zanim Kosei doszedł do swoich sytuacji, to było już praktycznie po meczu – powiedział po przegranym meczu z Avią Łukasz Surma.