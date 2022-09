To była jubileuszowa, 30. edycja Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, w którym Huta Stalowa Wola SA uczestniczy od samego początku, czyli od 1993 r. Przez te trzy dekady zdobyła liczne nagrody i wyróżnienia, a jej obecność i targowa oferta to także historia zmagań spółki o utrzymanie produkcji wojskowej, nieudanych starań o zdobycie kontraktu na Kołowy Transporter Opancerzony, zwycięskiej batalii o produkcję ciężkiej, 155-mm armatohaubicy Krab i rozwijania nowych konstrukcji, aż po Bojowy Wóz Piechoty Borsuk.

Kielecki Salon to dzisiaj, po Londynie i Paryżu, trzecia najbardziej prestiżowa wystawa przemysłu obronnego w Europie. Początki były skromne – we wrześniu 1993 r. swoje wyroby prezentowało tu 86 firm z 7 krajów. Trwająca od 6 do 9 września br. 30. edycja MSPO była pod tym względem rekordowa – 613 firm z 33 krajów, wystawiających się na powierzchni blisko 30 tys. metrów kw. Rekordowa była też oferta lotnicza – 7 różnych śmigłowców, i zainteresowanie – targi odwiedziło blisko 50 zagranicznych delegacji i 20 tys. zwiedzających, a kolejne 13 tys. osób przyszło tu, mimo deszczowej pogody, w dzień otwarty, 10 września.

Pechowa tabliczka i nowy kontrakt

Huta Stalowa Wola SA w ramach ekspozycji Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) pokazała po raz kolejny swoje Kraby (pierwszy raz zaprezentowano je w Kielcach w 2001 r.), a dzień przed oficjalnym otwarciem Salonu, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, w obecności prezydenta Andrzeja Dudy zatwierdził umowę na dostawę Wojsku Polskiem kolejnych 48 tych armatohaubic. Kontrakt realizowany będzie w latach 2025-2027 i wart jest 3,8 mld złotych.

Minister podpisał go, można powiedzieć, że siedząc „pod lufami”, bo za biurkiem ustawionym przed dwoma Krabami, prezentowanymi, jak zawsze z racji swych rozmiarów (lufy mają długość 8 metrów), na zewnątrz hali wystawienniczej.

Krótko przed ceremonią podpisania, z przedniego pancerza jednej z armatohaubic… odpadła tabliczka z logo HSW oraz PGZ. Powróciła na swoje miejsce zaraz po uroczystości zatwierdzenia umowy. – Dobrze, że nie odpadła lufa – można było usłyszeć i takie żarty z tego incydentu.

Ale to i tak nic w porównaniu z tym, co przydarzyło się Krabowi przed XII MSPO we wrześniu 2004 r. Przed samymi Kielcami zepsuła się wtedy laweta przewożąca tę armatohaubicę. Ostatni, 8-km odcinek drogi na Salon, Krab pokonał więc samodzielnie, na własnym silniku, wzbudzając niemałą sensację wśród przechodniów.

Waran dla dowodzenia

Wewnątrz wystawienniczej Hali C Huta Stalowa Wola SA pokazała Taktyczny Pojazd Wielozadaniowy o układzie jezdnym 4×4.

Rok temu został zaprezentowany jako pojazd bazowy, obecnie, pod nazwą Waran – wyłonioną w wewnętrznym konkursie wśród pracowników HSW – jest skonfigurowany jako Wóz Dowodzenia dla Wojsk Rakietowych i Artylerii na szczeblu baterii i plutonu z zamontowanymi urządzeniami elektroniczno-teleinformatycznymi.

Poprzez zabudowę tych urządzeń systemu kierowania ogniem, środków łączności zewnętrznej wraz z odbiornikiem nawigacji satelitarnej oraz możliwość wygospodarowania większej przestrzeni na sprzęt, może spełniać funkcję wozu dowodzenia wyższego szczebla – dowódcy dywizjonu lub wozu oficera łącznikowego.

Jeśli założenia, o których była mowa rok temu, przy okazji premiery pojazdu bazowego 4×4, pozostają aktualne, to zapotrzebowanie Sił Zbrojnych RP na pojazdy tej klasy o różnych specjalistycznych i uniwersalnych przeznaczeniach, może sięgnąć ok. tysiąca sztuk.

Wieża na Rosomaku

W Hali C HSW pokazała też swój najnowszy produkt – Zdalnie Sterowny System Wieżowy ZSSW-30, posadowiony na Kołowym Transporterze Opancerzonym Rosomak 8×8. To premiera takiej konfiguracji, a cała konstrukcja znana jest pod roboczą nazwą Rosomak-L (od ang. long – długi), który może stać się wydłużoną platformą o różnorodnym przeznaczeniu.

Przypomnijmy, iż 5 lipca br. minister Mariusz Błaszczak podpisał w Stalowej Woli umowę na dostawę 70 tych wież do Rosomaków. Wartość tego zamówienia to 1,7 miliarda złotych, a ma być ono zrealizowane do 2027 r.

– To kolejna umowa zawarta przez Wojsko Polskie z Hutą Stalowa Wola na dostawę nowoczesnej broni, która tutaj jest produkowana. Bardzo się cieszę, że te nowoczesne wieże trafią na wyposażenie Wojska Polskiego. To niezwykle ważne, by zamówienia kierowane do polskiego przemysłu zbrojeniowego odznaczały się wysoką nowoczesnością, jakością i niezawodnością. I takie właśnie produkty oferuje nam HSW – mówił wówczas w Stalowej Woli minister Błaszczak.

Statuetka i Medale

Z 30. edycji MSPO Huta Stalowa Wola SA wraca jako laureat w konkursie Lider Bezpieczeństwa Państwa w dziedzinie „Innowacyjny produkt”, gdzie nagrodzono ją za Pojazd Minowania Narzutowego BAOBAB-K. Statuetkę na uroczystej gali wieńczącej Salon, odebrał prezes zarządu HSW S.A. Jan Szwedo.

BAOBAB-K powstał jako efekt prowadzonej pracy badawczo-rozwojowej zrealizowanej przez konsorcjum firm, w skład którego weszły: Huta Stalowa Wola S.A. w roli lidera, Jelcz Sp. z o. o., BZE BELMA S.A. i Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej. Projekt jest realizowany w oparciu o umowę zawartą z Agencją Uzbrojenia (wcześniej Inspektorat Uzbrojenia) z grudnia 2018 r.

Z kolei dwójka zasłużonych pracowników HSW SA uhonorowana została Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Postanowieniem prezydenta RP Andrzej Dudy, za nadzwyczajny, wieloletni wkład pracy i postawę, zaangażowanie, profesjonalizm, uczciwość i wysoką jakość w pełnieniu obowiązków służbowych, Medalem tym odznaczona została Maria Skiba – Główna Księgowa HSW SA oraz Jan Doliński – Główny Specjalista Konstruktor z 48 letnim stażem pracy, m.in. w programie rozwoju samobieżnej haubicy Krab oraz Bojowego Wozu Piechoty Borsuk.

Czytaj również: