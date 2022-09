Mieszkańcy Rudnika nad Sanem mieli niezwykłą okazję do poznania dziedzictwa swoich przodków, a wszystko to za sprawą II Festiwalu Kultury Lasowiackiej. W sobotę, 17 września, wydarzenie zawitało do Polskiej Stolicy Wikliniarstwa i jak przystało na tę nazwę właśnie wokół wikliny się „zakręciło”.