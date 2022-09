Od 1 września br. w placówkach medycznych można przyjąć szczepionkę przeciwko grypie. Szczepionki są tylko na receptę. Dla kobiet w ciąży i osób powyżej 75. roku życia szczepionka jest bezpłatna. Za podanie szczepionki przeciw grypie płaci NFZ.

Od 24 sierpnia oddziały wojewódzkie NFZ przyjmują wnioski od placówek medycznych i aptek, które są zainteresowane szczepieniem przeciw grypie. Od 1 września 2022 roku można zaszczepić się przeciwko grypie w punktach, które zgłosiły się do NFZ. Nabór placówek, które przystąpią do programu szczepień przeciwko grypie trwa do 30 września, a ich wykaz jest uzupełniany na bieżąco.

Kto może szczepić?

Kwalifikować do szczepienia przeciw grypie mogą: lekarz, felczer, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, farmaceuta (u osób pełnoletnich).

Kwalifikację przed szczepieniem dzieci prowadzi wyłącznie lekarz.

Natomiast podać szczepionkę przeciw grypie mogą: lekarz, lekarz dentysta, felczer, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, higienistka szkolna, farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny. Warunkiem jest posiadanie dokumentu, który potwierdza ukończenie kursu lub szkolenia w zakresie szczepień ochronnych lub posiadanie minimum 6-miesięcznej praktyki w wykonywaniu szczepień ochronnych, w tym szczepień przeciw COVID-19.

Dla kogo darmowe szczepionki, a dla kogo ze zniżką?

Szczepionki przeciwko grypie dostaną bezpłatnie (na podstawie wystawionej recepty i w zależności od szczepionki): kobiety w ciąży i seniorzy w wieku powyżej 75 lat.

Z częściową refundacją, szczepionki będą mogli kupić (zgodnie z zakresem wskazań refundacyjnych oraz na podstawie wystawionej recepty i w zależności od szczepionki) m.in.: dzieci od ukończenia 6. miesiąca życia do ukończenia 2 lat oraz od 5 do 18 lat, dzieci w wieku od 2–5 lat – narażone na ryzyko wystąpienia powikłań pogrypowych, pacjenci 18–65 lat – narażeni na ryzyko wystąpienia powikłań pogrypowych oraz pacjenci powyżej 65 lat.

Decyzję o wysokości odpłatności za szczepienie podejmuje osoba wystawiająca receptę. Dla pozostałych osób szczepionka przeciw grypie jest płatna.

Pacjent pokrywa koszt preparatu, natomiast NFZ płaci za szczepienie blisko 22 zł. Stawkę wyliczyła Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Koszt obejmuje kwalifikację do szczepienia oraz podanie szczepionki przez osobę uprawnioną.

Środki na usługę szczepienia przeciw grypie pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wykaz placówek medycznych i aptek, w których można zaszczepić się przeciwko grypie dostępny jest na stronie www.nfz-rzeszow.pl. W stalowej Woli takich punktów jest 7, w Nisku 2, i jeden w Tarnobrzegu

