Podczas spotkania z liderem Zjednoczonej Prawicy w Stalowej Woli publiczność miała możliwość zadawania pytań. Rozrzut tematów był duży: od postulatów społecznych po obawy o zamówienia dla Huty Stalowa Wola.

Szef największej partii rządzącej koalicji przyjechał do Stalowej Woli 4 września. Spotkanie w hali sportowej przy szkole podstawowej nr 3 trwało około dwóch godzin i zgromadziło ponad 600 osób. Było podzielone na dwie części: w pierwszej głównym punktem było wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego (szerzej pisaliśmy o tym w poprzednim numerze „Sztafety”), natomiast w drugiej, kto chciał mógł zadać pytanie. Ze względów organizacyjnych, wszyscy tym zainteresowani zostali poproszeni o zapisanie pytania na kartce, anonimowo.

Inwestycje

Jedno z pierwszych pytań dotyczyło budowy dróg w naszym regionie. Prezes Kaczyński zapewnił o kontynuacji rozpoczętych inwestycji i o planach budowy kolejnych połączeń. – Jeżeli będziemy mieli środki, te które nam się absolutnie należą, to będziemy rozbudowywali różnego rodzaju odcinki na wschodzie ku granicy, zarówno od ośrodka lubelskiego, jak i z Rzeszowa – odpowiedział. Mówił też m.in. o budowie tzw. szprychy, czyli linii kolejowej z CPK do Rzeszowa, którą określił jako „ogromne zbliżenie”, o szybkim połączeniu z Sanokiem i budowie nowych mostów na Wiśle. – Taki planów jest dużo więcej. To nie jest jeszcze ostateczne z prostego powodu, my ciągle jeszcze kontynuujemy pierwszy program, który w pierwotnej wersji nie miał na przykład budowy Via Carpatii, ale udało się to „złapać”. Na pewno będą mosty na Wiśle.

Mieszkania i służba zdrowia

Padły pytania o mieszkania i obciążenia kredytowe. Odpowiadając na nie, prezes Kaczyński powiedział, że w tym roku przybędzie najwięcej mieszkań po 1989 roku, około 270 tysięcy, ale wie, że to nie rozwiązuje problemu. – Za tym kryją się po prostu różne interesy. Im będziemy mocniejsi po wyborach, tym łatwiej nam będzie to przełamać i doprowadzić do tego, by młodzi ludzie mogli je zdobyć – mówił Jarosław Kaczyński.

Natomiast odnośnie kredytów, ich kosztów i dostępności, powiedział, że ma nadzieję na obniżkę stóp procentowych w niedługim terminie oraz, że są przygotowywane jeszcze inne propozycje. – Jest rozważana taka propozycja, żeby młode rodziny mogły dostawać kredyt na mieszkanie na 2 procent – powiedział prezes PiS. – Szukamy metod żeby rozwiązać sprawy mieszkań i służby zdrowia, które są najbardziej bolesne. Sam znam ludzi, którzy z ciężką chorobą na SOR-ze czekali 17 godzin, mając 40 stopni gorączki i sepsę. Bóg sprawił, że wyszli z tego żywi. I takich przykładów jest dużo. Trzeba to zmienić, to jest nasze wielkie zadanie. Wiemy też o tym, że są różne problemy z wykonaniem tych ostatnich podwyżek dla pielęgniarek, podwyżki są, a pieniędzy nie ma. Mogę obiecać, że zaraz po powrocie do Warszawy, do pracy, będę na ten temat rozmawiał.

Ulgi dla przedsiębiorców

W kolejnym pytaniu ktoś napisał: „Wprowadziliście kapitalną reformą dla jednoosobowych działalności gospodarczych, tzw. mały ZUS. Świetnie by było, gdyby ta reforma została już na stałe. Przy obecnych cenach energii, gazu, może to wpłynąć na zniszczenie działalności gospodarczej. Proszę rozważyć ten głos”. – Bardzo dobrze, że to pytanie-sugestia padła. Natychmiast ją przekażę i sądzę, że zostanie zrealizowana. Nam naprawdę bardzo zależy na tym żeby przedsiębiorstwa nie upadały. My, wprowadzamy wiele zmian przejściowo, ale jak widzimy, że to dobrze działa, to je zostawiamy. Obniżyliśmy CIT, i myślicie, że spadły wpływy z CIT-u? Nie, dwa razy prawie wzrosły. Opłaca się – odpowiedział Jarosław Kaczyński.

Emerytura dla matek

Jedno z pytań dotyczyło wysokości emerytur dla matek, które urodziły kilkoro dzieci. „W panu nadzieja, bo dbacie o najsłabszych, dlatego pytam czy jest możliwość żeby matkom, które urodziły np. pięcioro czy więcej dzieci, zwiększyć emeryturę, ponieważ mają mało lat pracy, bo wychowywały dzieci (…) wynosi 1400 zł i jest to trochę za mało”. – To jest wyraźnie za mało. Jak państwo być może wiecie, dajemy emerytury nawet bez lat pracy, matkom, które urodziły co najmniej czwórkę dzieci. (..) Wpisuję to do naszego sztambucha politycznego, do naszego programu. Każdą kobietę, która decyduje się na to, żeby urodzić większą liczbę dzieci, trzeba na rękach nosić. Bo nie ma w tej chwili większego daru dla kraju, dla Polski, niż życie.

Reforma sądownictwa

Następne pytanie wywołało chwilowe rozbawienie wśród zgromadzonych. Otóż ktoś, kto podpisał się jako „Zbigniew”, prosił o „dokończenie wymiaru sprawiedliwości, jak najszybciej”. Odpowiedź prezesa Kaczyńskiego była bardzo serio. – Niedługo wejdzie pod obrady Sejmu, gotowa już od dawna, tzw. reforma pani Dalkowskiej. Istotą tej reformy będzie to, że wszystkie sądy pierwszej instancji staną się sądami okręgowymi. (…) Nasz sojusznik, sympatyczny, ale nie łatwy, Paweł Kukiz, domaga się sędziów pokoju. Mieliśmy z tym ogromny kłopot, dlaczego? Bo w Polsce zgodnie z konstytucją sądzić może tylko sędzia, dlatego nie mogą sądzić asesorowie. W związku z tym każdy sędzia pokoju, a sędziowie pokoju mają być wybierani, musi być sędzią. Różnica jest taka, że on nie będzie musiał przechodzić aplikacji sądowej. (…) Przy okazji będą różnego rodzaju inne zmiany zmierzające do tego, żeby ta anarchia w sądownictwie, to nieszczęście z którym dzisiaj mamy do czynienia, jakoś opanować.

Uchodźcy z Ukrainy

Inny z uczestników spotkania chciał wiedzieć, czy polski budżet udźwignie koszty związane z pobytem Ukraińców uciekających przed wojną. Jarosław Kaczyński zapewnił, że nie będzie z tym problemów. Planowane dochody państwa to przeszło 600 miliardów złotych, a było 300. – Mamy dzisiaj możliwości nieporównanie większe niż siedem lat temu – stwierdził.

Nadmienił, że Polska będzie się nadal starała o środki z UE. – Trzeba odwołać się do znanego powiedzenia: Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy. Przyjdzie czas, że dostaniemy co się nam należy. I nie od Ukraińców, którzy będą się musieli odbudowywać (…) Jeśli Unia Europejska przetrwa ten kryzys, bo jest w tej chwili w pewnym kryzysie, a miejmy nadzieję, że przetrwa, to przyjdzie dzień, że będzie musiała nam zapłacić.

Środki z KPO

Osoba zadająca pytanie dotyczące wypłaty środków z KPO, wyraziła opinię, że na pewno pieniądze te pomogłyby opanować inflację. – Nie dostajemy tych środków, bo prawo przestało obowiązywać, przestały obowiązywać traktaty. Kto silniejszy ten lepszy. My, tego nie akceptujemy – mówił Jarosław Kaczyński. – My, liczymy, że będzie naprawa i powróci przestrzeganie prawa, wtedy to KPO odzyskamy. Kiedy to będzie, nie wiem. Natomiast bardzo bym przestrzegał – nie warto za KPO sprzedać polską suwerenność.

Kary dla zdrajców?

Kilka pytań od publiczności odczytujący je prezydent Nadbereżny połączył razem, gdyż wszystkie dotyczyły odpowiedzialności tych, którzy „jawnie dokonują zdrady stanu przez kierowanie zarzutów przeciwko Polsce na forum międzynarodowym, czy doprowadzają do niebezpiecznej sytuacji wewnątrz naszej ojczyzny”. – Przy dzisiejszym stanie sądownictwa nic nie da się zrobić. Przypomnijcie sobie pana Neumana nagranego przez własnych kolegów: jesteś w Platformie – sądy są nasze, wyjdziesz z Platformy – no, to zobaczysz. Krótko mówiąc, to są sądy partyjne. My to chcemy zmienić. W dzisiejszym stanie sądownictwa tym ludziom nic się nie da zrobić – odpowiedział prezes PiS. Przytoczył też głośną sprawę jednego ze znanych dziennikarzy. – Człowiek bez prawa jazdy, bez odpowiednich dokumentów samochodu, jeszcze do tego mający, jak to się mówi „w szyi”, przejeżdża starszą panią na pasach i zostaje uniewinniony, bo nie wiadomo z jaką szybkością ona wpadła na te pasy. Tak to dzisiaj wygląda. To jest łamanie jednej z podstawowych zasad konstytucji – równości wobec prawa.

Polityka

Następne pytania dotyczyły życia politycznego: relacji z koalicjantami, wspólnych list, reform wewnątrz partii. – Jeśli chodzi o nasz obóz, to wszyscy deklarują, że chcą iść razem. Oczywiście, zawsze przed wyborami są jakieś przetargi, taka jest polityka. Dokonaliśmy reformy struktur partii żeby kierownictwa lokalne były bliżej struktur podstawowych i żeby to zdynamizowało – odpowiadał Kaczyński. Dodał, że trudno w tej chwili ocenić skutki tych zmian, bo za nami miesiące wakacyjne, ale jeżeli nie będzie zadowalającej dynamiki działań, dojdzie do kolejnych zmian personalnych wśród pełnomocników. – Cel jest taki: pełna mobilizacja partii na najbliższe kilkanaście miesięcy.

Huta

Jako ostatnie zostało zadane pytanie od „Sztafety”. Prosiliśmy w nim o komentarz ws. produkcji Huty Stalowa Wola, czy nie jest dla niej zagrożeniem kontrakt na zakup koreańskiego sprzętu. Czy produkcja w HSW będzie kontynuowana i w jakim zakresie? W odpowiedzi padła jasna deklaracja. – Znam Hutę. Ma przed sobą dobrą przyszłość. 24 tysięcy pracowników jak było za komuny to już nie będzie, ale może być dużo więcej niż teraz. Zamówienia będą na różne rodzaje broni. Tu przyszłość jest dobra. Czasy złe dla Stalowej Woli minęły – zapewnił Jarosław Kaczyński.

Autor: Lilla Witkowska

Czytaj również: