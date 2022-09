Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło 15 września przed godz. 14, na drodze w Grodzisku Dolnym. Kierujący skuterem, podczas wymijania ciągnika rolniczego stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu.

Policjanci leżajskiej komendy zostali skierowani do zdarzenia drogowego, do którego doszło w Grodzisku Dolnym. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 63-letni kierujący skuterem marki INCA, podczas wykonywania manewru wymijania ciągnika rolniczego, stracił panowanie nad kierownicą i zjechał do przydrożnego rowu. W wyniku tego zdarzenia mężczyzna z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala.

Policjanci będą wyjaśniać dokładne okoliczności tego zdarzenia.

