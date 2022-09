W czwartek, 29 września, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli odbędzie się spotkanie autorskie z Beatą Sudoł – Kochan. Znana w literackim środowisku poetka przedstawi zgromadzonym swoją… powieść. Wieczór autorski rozpocznie się o godzinie 18 w MBP przy ul. ks. J. Popiełuszki 10, 2. piętro, sala konferencyjna.

Najnowsza propozycja stalowowolskiej literatki to właściwie połączenie prozy z poezją. Jak to zespolenie wyszło, okaże się podczas spotkania z członkinią SL „Witryna”.

– „Uśmiech losu” to powieść obyczajowa, z interesującą fabułą. Główną bohaterką jest trzydziestoośmioletnia Barbara Szymanowska, która pracuje w firmie zajmującej się obrotem nieruchomości. Po wielu latach niezbyt udanego małżeństwa postanawia odmienić swoje życie. Niestety zaborczy mąż nie ułatwia jej tego. Bohaterka nie wstydzi się swoich słabości, ma poczucie humoru, a po każdym kryzysie z pomocą bliskich osób udaje się jej na nowo stanąć na nogi, bo jak każda kobieta marzy o wielkim uczuciu i domu pełnym miłości – tak swoją najnowszą czytelniczą propozycję opisuje sama autorka.

Jeszcze przed oficjalną prezentacją wokół książki narosło wiele mitów, domysłów, plotek i niedomówień za sprawą samych bohaterów, a także podziękowań na końcu książki. Czy „Uśmiech losu” to tylko fikcja literacka czy niekoniecznie? Tego dowiemy się już niebawem na spotkaniu w stalowowolskiej MBP, a pisarskie rozważania muzycznymi popisami okraszą utalentowani instrumentaliści – uczniowie stalowowolskiej Państwowej Szkoły Muzycznej.

Jak postanowiła pisarka, dochód ze sprzedaży książki zasili konto Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Jeżurkowo”.

Beata Sudoł – Kochan to poetka, recenzentka, korektorka, juror w konkursach literackich, od 2013 roku związana ze Stowarzyszeniem Literackim „Witryna” w Stalowej Woli. Jej debiut książkowy to „Zbrodnie (nie)doskonałe”, w której zostały zebrane recenzje do tomików poezji poetów ze Stalowej Woli i okolic. W 2019 roku wydała tomik poezji „Linia życia”. Obydwie pozycje literackie nominowane były do nagrody Prezydenta Miasta Stalowej Woli „Gałązka Sosny”.