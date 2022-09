7-letni Filip ze Stalowej Woli choruje na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Potrzebne są fundusze na leczenie, dojazdy do kliniki. Zobacz jak pomóc chłopcu w walce o zdrowie.

Mały Filipek po przejściu ospy zachorował na anginę, a jego mamę zaniepokoiło przedłużające się zmęczenie, osłabienie, brak apetytu i powiększone węzły chłonne syna. Po szczegółowych badaniach okazało się, że chłopiec choruje na ostrą białaczkę limfoblastyczną (to najczęstszy nowotwór wieku dziecięcego).

Ze szpitala w Stalowej Woli Filip stal się pacjentem Kliniki Onkohematologii Dziecięcej Klinicznego Wojewódzkiego Szpitala nr. 2 w Rzeszowie, gdzie leczony jest do dzisiaj. Chłopiec przyjmuje chemioterapię, którą jako małe dziecko źle znosi. Po kilku tygodniach pobytu w szpitalu Filip przyjechał do domu. Jak mówią przyjaciele rodziny, to było dla niego bardzo ważne, że mógł w końcu spotkać się z braciszkiem i siostrzyczką, bo jako rodzeństwo są bardzo ze sobą zżyci. Siostra Filipa ma orzeczoną niepełnosprawność w związku z wrodzoną łamliwością kości. Porusza się na wózku inwalidzkim i również potrzebuje pomocy przy codziennych czynnościach, dowozie do szkoły i częstych wizytach lekarskich.

Mama chłopca, w związku z chorobą syna, musiała przestać pracować. Na daną chwilę Filip co drugi dzień musi dojeżdżać 80 km do kliniki w Rzeszowie gdzie po porannych badaniach jest poddawany kolejnym chemioterapiom. I tak trwa to każdego dnia. Jak piszą znajomi rodziny na portalu pomagam.pl „Filipek już nie przypomina dawnego siebie… buzia opuchnięta od sterydów, pokłute malutkie rączki, na których przybywa siniaków… o graniu w piłkę czy jeździe na rowerze na tę chwilę musiał zapomnieć”.

Potrzebne są pieniądze na lekarstwa, dojazdy do kliniki, badania i chemioterapię, oraz na życie codzienne. „Dlatego zwracamy się z nadzieją i liczymy na państwa pomoc, najmniejsza wplata złotówki czy 5 zł przybliża nas do celu- a cel jest jeden żeby FILIPEK wyzdrowiał i mógł znów normalnie żyć” – czytamy na stronie pomagam.pl, za pośrednictwem, której można dokonywać wpłat.

Filip jest podopiecznym fundacji Iskierka- tam również można dokonywać wpłat oraz przekazywać 1% podatku: Fundacja ISKIERKA, Warszawa 02-047, Adama Pługa 1/2, 1% KRS 0000248546, cel szczegółowy: „Filip GRYTCZUK”.