Diagnoza, leczenie i rehabilitacja w jednym miejscu? Darmowa, wszechstronna pomoc medyczna blisko domu? To możliwe. Fundusze Europejskie wsparły jeden z największych projektów w historii Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu.

Dzięki dotacji unijnej w placówce utworzono oddział rehabilitacji kardiologicznej, który dysponuje 20 łóżkami i pracuje całodobowo. Stworzono także pododdział kardiologii inwazyjnej z 16 łóżkami. Istniejące już oddział i poradnia kardiologiczna otrzymały zaś nowoczesną aparaturę medyczną. Szpital zyskał również świetnie wyposażoną pracownię hemodynamiki i angiologii.

Od diagnozy po rehabilitację

– Dzięki inwestycji pacjenci kardiologiczni w jednym miejscu otrzymują pełną pomoc medyczną. Tu są leczeni i tu wracają do sprawności. Nie muszą dojeżdżać na zabiegi do oddalonych placówek. Pomoc znajdują blisko domu. To duże ułatwienie zwłaszcza dla seniorów – mówi Paweł Bugira, rzecznik prasowy szpitala.

Pacjenci wracają do zdrowia w nowych, wygodnych salach. Pomieszczenia są dostosowane do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami.

Sprawne działanie

Wprowadzono także zmiany w organizacji placówki. – Pododdział kardiologii inwazyjnej znajduje się dziś bezpośrednio przy głównym wejściu do szpitala. Gdy u pacjenta zostaje rozpoznany zawał, prosto z karetki trafia on do pracowni hemodynamiki. To skraca czas. Potrzebujący szybciej otrzymuje pomoc. Jest bezpieczniejszy – zaznacza rzecznik szpitala.

Wprowadzone przy wsparciu Funduszy Europejskich unowocześnienia przyciągnęły do placówki nowych lekarzy. Przemyski szpital współpracuje dziś ze specjalistami z Krakowa, Lublina i Rzeszowa. Pod ich okiem, na nowoczesnym sprzęcie, szkolą się przyszli młodzi medycy.

Skuteczne leczenie

Szpital w Przemyślu jako pierwszy na Podkarpaciu uruchomił telerehabilitację kardiologiczną w domu pacjenta.

– Było to możliwe dzięki temu, że wcześniej powstał oddział rehabilitacji kardiologicznej. Zatem dzięki środkom unijnym. Trafiający na ten oddział pacjenci często wymagają dłuższej pomocy w powrocie do zdrowia. Telerehabilitacja skraca zaś ich pobyt w szpitalu, ponieważ rehabilitację mogą kontynuować w domu. Codziennie muszą jednak wykonywać ćwiczenia oraz pomiary ciśnienia krwi i EKG. W tym celu dostają do domu m.in.: ciśnieniomierz, aparat EKG, router do przesyłania pomiarów. Dzięki temu pacjenci są pod stałą kontrolą specjalistów – wyjaśnia P. Bugira.

Stawiają na rozwój

Dziś przemyska placówka jest znana z wysokiej jakości opieki kardiologicznej. – Jesteśmy dumni, że wśród szpitali wojewódzkich przemyska kardiologia jest jedną z lepiej wyposażonych w Polsce. Takie zabiegi jak ablacja czy koronarografia wcześniej odbywały się tylko w jednym szpitalu w województwie, w Rzeszowie. Dziś są także u nas. Chcemy się dalej rozwijać i w przyszłości uruchomić kardiochirurgię – zapowiada rzecznik szpitala.

– Choroby układu krążenia i serca to główne przyczyny zgonów w Polsce. Powszechniejsze niż nowotwory. Wciąż zbyt często zbierają żniwo. Dzięki wsparciu z Unii Europejskiej możemy temu skuteczniej przeciwdziałać – zaznacza P. Bugira.

Tu znajdziesz informacje

Inwestycja szpitala wyniosła ok. 15 mln zł, z czego ponad 10 mln zł pochodziło z dotacji unijnej. Przed nami nowy program – Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027. Nasz region zyska ponad 2,26 mld euro. Na co możemy je przeznaczyć? Informacji szukaj w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich i na stronie www.rpo.podkarpackie.pl.

Aleksandra Nowotyńska