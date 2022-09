Każda pora roku w janowieckim parku zachwyca. Bujna i kolorowa roślinność sprawia, że chce się tu spędzać jak najwięcej czasu.

Gości zachwyca unikalny pomysł połączenia ogrodu z oryginalną baśnią. Duży obszar porastają piękne kwiaty, krzewy i drzewa. Kiedy spaceruje się wygodnymi alejkami, spotyka się szemrzące strumyki i wodospady. Niemal na każdym kroku czai się baśń. W Magicznych Ogrodach czeka na odwiedzających 15 tematycznych krain, które są z nią związanych. Kuszą tam oryginalne atrakcje, które powstały z naturalnych materiałów. Na głębokiej na pół metra sadzawce można pływać Tratwami. W Kwiatowej Dolinie podróżuje Bulwiakowa Kolejka, przy Krasnoludzkim Grodzie siłą mięśni rozpędzają się karuzele i smocze łodzie. Tam też 15 metrów nad parkiem wznosi się Krasnoludzka Wieża Prób czyli zjeżdżalnia. Super zabawa czeka w Drzewach, czyli mostach z przeszkodami o długości 400 m zawieszonych w koronach Drzew. Wszystkie te atrakcje pomagają poprawić zwinność, równowagę i ogólną sprawność a nawet przełamywać lęki.

Tylko tu można spotkać baśniowych bohaterów: Wróżki Smużki, Bulwiaki, Krasnoludy i Mordole. Wszystko to w cenie biletu, w niedalekiej odległości od Kazimierza Dolnego i Janowca.

Wrześniowe kwiaty

Nie dziwi fakt, że spora część gości przybywa do Trzcianek po raz kolejny. Rekordziści mają na koncie nawet kilkanaście wizyt. Starają się bywać tu w wielu porach roku czy porach kwitnienia różnych kwiatów i krzewów. Nietrudno sobie wyobrazić ile barw można tam zobaczyć miedzy majem a wrześniem.

Kwiatem obecnie najjaśniejszym w parku jest Rudbekia Błyskotliwa. Roślina pochodzi z Meksyku i Ameryki Północnej ale jest bardzo popularna w Polsce. Osiąga do 60 cm wysokości. Kwiaty są zbudowane z dużych brzeźnych kwiatów języczkowych. Kwitnie od lipca do października.

Wśród roślin egzotycznych możemy zauważyć Rozplenicę Japońską „Red Head”, choć tytułowa czerwień o tej porze zaczyna zmieniać się w jasny brąz i szarość. To jedna z najciekawszych odmian rozplenic. Dorasta maksymalnie do 120 cm. Liście koloru jasnozielonego, wąskie. Zakwita w połowie sierpnia i kwitnie aż do października. Atrakcyjne kwiaty, połyskujące w słońcu w kolorze czerwonym, w miarę wykwitania, przebarwiają się na prawie czarny kolor. Rozplenica pięknie prezentuje się w kompozycjach inspirowanych ogrodami japońskimi, sadzona pojedynczo i w grupach, na obrzeżach zbiorników wodnych i strumieni oraz w ogrodach trawiastych. Trzecią rośliną dobrze widoczną w kilku miejscach jest Rozchodnik Matrona. To piękna wieloletnia roślina o różowych kwiatostanach. Dorasta do 60 cm wysokości, pędy są grube, gęsto okryte dużymi, niebieskawofioletowymi liśćmi o ząbkowanych brzegach. Roślina jest najpiękniejsza w okresie kwitnienia. W okresie sierpień – wrzesień pojawiają się gwiazdkowate kwiaty. Rozplenica jest łatwa w uprawie, może zdobić ogród cały sezon.

Weekend Bulwiaków

17 i 18 września będzie można poznać Gang Bulwiaków w swej okazałości. Cały Park tętnić będzie grami i szalonymi zabawami. Rozpoznawanie zapachów, kwiecisty i sprawnościowy tor przeszkód to tylko niektóre z nich! Warto przygotować się na spotkanie z siłą Gangu Bulwiaków. Tym razem do Bulwiaczek dołączą Bulwiaki Tadek i Waldek a także Czarodziej Fider.

17 i 18 września od 10:00 do 19:00. Wejdź do Świata Baśni…

www.magiczneogrody.com

www.facebook.com/magiczneogrodyjanowiec

www.instagram.com/magiczne_ogrody

https://pl.wikipedia.org/wiki/Magiczne_Ogrody