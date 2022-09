Zespół trenera Łukasza Mierzejewskiego, który prowadzi Avię już ponad 3 lata, wygrał trzy mecze, trzy zremisował, a tylko raz schodził z boiska bez punktów, po spotkaniu na swoim stadionie z Podlasiem Biała Podlaska.

Avia to jeden z faworytów do mistrzostwa III ligi grupa IV. W ubiegłym sezonie w rundzie wiosennej „żółto-niebiescy” byli drugą po Siarce ekipą ligi. Ostatecznie zakończyli rozgrywki na czwartej pozycji, a ich najlepszy snajper – 40-letni Wojciech Białek został królem strzelców (25 goli). Były napastnik m.in. Stali Stalowa Wola, pauzował na początku tego sezonu, leczył kontuzję, ale jest już w pełni sił i zapewne zobaczymy go w sobotę na murawie głównej PCPN w Stalowej Woli.

Avia rozpoczęła sezon od zwycięstwa nad Czarnymi Połaniec 3:1. Dwie bramki zdobył pozyskany latem z Wisły Sandomierz Szymon Rak. W 2. kolejce pokonała na wyjeździe Podhale Nowy Targ 1:0 (Dominik Maluga). Następnie zremisowała bezbramkowo w domu z KSZO i nieoczekiwanie przegrała na swoim stadionie z Podlasiem Biała Podlaska 0:1. W kolejnym meczu pokonała w Sieniawie Sokoła 4:0 (Zając, Maluga, Kursa, Białek), a ostatnie jej mecz ligowy z Orlętami Radzyń Podlaski zakończył się remisem 1:1 (Kompanicki).

W ubiegłym sezonie Stal wygrała na inaugurację rozgrywek w Świdniku 1:0, po golu strzelonym przez Kamila Raduljego z rzutu wolnego, a w rewanżu wygrała w Stalowej Woli 1:0. Zwycięską bramką zdobył Wojciech Białek.

Mecz 8. kolejki III ligi grupa 4, Stal Stalowa Wola – Avia Świdnik w sobotę, 17 września, godzina 18.