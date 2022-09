Stalowowolski magistrat ogłosił trzeci przetarg na rozbudowę i modernizację ulicy Spacerowej w Stalowej Woli. Dwa poprzednie przetargi zostały unieważnione ze względu na fakt iż oferty cenowe zaproponowane przez wykonawców znacząco przekraczały miejski kosztorys.

W pierwszym przetargu oferty złożyło dwóch wykonawców na 17,9 mln zł (oferta odrzucona) i 28,2 mln zł. W drugim postępowaniu oferty złożyło 3 wykonawców na kwoty: 22,9 mln zł, 28,6 mln zł, 18,8 mln zł. Do trzech razu sztuka? To się okaże niebawem. Oferty w trzecim przetargu można składać do 10 października.

Zadanie podzielone jest na dwa etapy.

Droga gminna – ul. Spacerowa stanowi połączenie komunikacyjne pomiędzy ul. Energetyków, a łącznikiem obwodnicy Stalowej Woli i Niska, oraz Elektrownią Stalowa Wola i zakładami przemysłowymi. W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie następujących robót: przebudowa skrzyżowania z ul. Energetyków, wykonanie nowej nawierzchni oraz podbudowy drogi, budowa dróg serwisowych umożliwiających dojazd do garaży zlokalizowanych w rejonie drogi, budowa ciągu pieszo-rowerowego. W planach jest także budowa systemu odwodnienia drogi.

Druga część zadania dotyczy wykonania prac projektowych i robót budowlanych związanych z zaprojektowaniem i budową drogi publicznej i miejsc postojowych w rejonie OSM Stalowa Wola oraz przebudową skrzyżowania z drogą – ul. Energetyków.