18 września w Stalowej Woli odbędzie się finał II Festiwalu Kultury Lasowiackiej. Miejski Dom Kultury i Wojewódzki Dom Kultury przygotowali wspólnie interaktywny turniej wiedzy – Quizspotter. Tematyka? To oczywiście LASOWIACY i wszystko co z nimi związane.

Żeby dobrze się do niego przygotować należy zapoznać się z najnowszą publikacją: Kościuszko z Machowa i inni. Antologia godek lasowiackich, projektem edukacyjnym #Teraz Lasowiacy – Legendy w sieci oraz animacją O bogatym Panu i pieniądzach we wierzbie. Wszystkie niezbędne informacje i odnośniki do nich znajdziecie w regulaminie konkursu dostępnym na stronie: www.mdkstalowawola.pl.

Zgłaszać się można wypełniając formularz https://forms.gle/ZASftMeyv2617kQRA. Nie zwlekaj i zbierz swoją 2 – 3 osobową drużynę! Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Zapisy do 16 września 2022 r. do godz. 11.00

Lasowiacki Quizspotter

18 września 2022 / niedziela

godz. 15.00

taras Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli

Uczestnicy proszeni są o pojawienie się 30 minut przed rozpoczęciem konkursu!