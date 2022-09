Do udziału w konkursach literackim i fotograficznym zaprasza Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Kultury w Zaklikowie. Termin zgłoszeń upływa we wrześniu.

W ramach zadania „Biblioteka dla Małego i Dużego Człowieka – Przyroda, podróże oraz zagadki w literaturze – III edycja” w programie „Partnerstwo dla książki 2022”, mieszkańcy Zaklikowa i okolic mogą wziąć udział w konkursie fotograficznym „Otaczająca nas przyroda to wielka przygoda”. Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęcia na tle przyrody (na fotografii musi znajdować się książka lub czytnik).

Zgłoszenia można wysyłać jeszcze do 23 września na adres mailowy gbp.zaklikow@gmail.com.

Drugi konkurs do udziału w którym zachęcają placówki kulturalne z Zaklikowa to „Wakacyjny konkurs literacki”. Zadaniem uczestnika jest napisanie recenzji książki przeczytanej podczas wakacji. Prace można złożyć w bibliotece lub przesłać drogą elektroniczną na adres gbp.zaklikow@gmail.com wraz z kartą zgłoszenia w terminie do 30 września.

Regulaminy obu konkursów dostępne są na stronie internetowej: www.zaklikow.naszgok.pl.